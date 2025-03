FIORENTINA SI QUALIFICA AI QUARTI SE: CONFERENCE LEAGUE, SERVE LA RIMONTA!

Stiamo per scoprire se la Fiorentina si qualifica ai quarti Conference League: siamo all’Artemio Franchi, casa dei viola che giovedì 13 marzo sfidano il Panathinaikos nel ritorno degli ottavi. Ora, il primo dato di cui bisogna parlare è quello relativo al contesto dal quale si riparte: una settimana fa i greci hanno vinto una partita incredibile, caratterizzata da quattro gol in 22 minuti con rimonta folle da parte della Fiorentina, poi caduta all’inizio del secondo tempo. Dunque, siamo in questo momento 3-2 in favore del Panathinaikos: facile intuire che la Fiorentina si qualifica ai quarti Conference League solo ribaltando questo risultato, vale a dire che è chiamata alla vittoria senza se e senza ma.

Poi, le cose possono cambiare: vale a dire, con un gol di scarto il ritorno degli ottavi andrebbe ai tempi supplementari. Anche ai rigori, qualora la differenza reti nel doppio confronto dovesse rimanere pari: quello che è importante ricordare è che, non avendo più i gol in trasferta valore doppio, la Fiorentina non può qualificarsi vincendo 1-0 o 2-1, in questo caso quindi è un problema in più che i viola devono affrontare nell’imminente match del Franchi, per la qualificazione nei novanta minuti dei tempi regolamentari Raffaele Palladino ha bisogno di un successo con almeno due reti di margine, cosa che sicuramente la Fiorentina è in grado di fare.

FIORENTINA SI QUALIFICA AI QUARTI SE: VIOLA SEMPRE SUL FILO

Possiamo anche dire che la Fiorentina che si qualifica ai quarti Conference League rimane uno scenario assolutamente probabile: nel turno precedente il Panathinaikos si è liberato del sorprendente Vikingur segnando sul filo di lana sia all’andata che al ritorno, si tratta di una squadra che in casa può essere più competitiva ma in trasferta tende a fare maggiore fatica, ecco anche perché i viola hanno tutte le possibilità del caso di qualificarsi ai quarti Conference League. Anche la Fiorentina però ha spesso e volentieri vissuto sul filo del rasoio in questa competizione: ricorderete per esempio un girone nel quale se l’era giocata con il Ferencvaros fino all’ultima rete.

Soprattutto, va citata quella famosissima semifinale contro il Basilea: la Fiorentina ottenne la qualificazione all’ultimo secondo dei tempi supplementari, con il gol di Antonin Barak, ribaltando la sconfitta subita all’Artemio Franchi e scongiurando così il rischio dei calci di rigore. Parliamo di una squadra che è certamente superiore al Panathinaikos e che può battere i greci anche largamente ma, essendo in ballo la qualificazione ai quarti Conference League, l’atmosfera sarà tesa e sicuramente i gigliati non sono nella loro miglior versione stagionale, saranno in ogni caso questi 90 minuti, sempre che bastino, a dirci come andranno le cose nel ritorno degli ottavi, sperando di avere una squadra in più a caccia di un trofeo internazionale.