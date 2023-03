Fiorentina si qualifica ai quarti se…/ Conference League, risultati con Sivasspor

FIORENTINA SI QUALIFICA SE… I RISULTATI UTILI CON IL SIVASSPOR

Per scoprire se la Fiorentina si qualifica ai quarti di Conference League dovremo aspettare la partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 16 marzo: nel ritorno degli ottavi di finale i viola sono in Turchia, e ripartono dalla vittoria per 1-0 che hanno centrato una settimana fa all’Artemio Franchi. Ha deciso il gol di Antonin Barak: la Fiorentina in questo modo ha tenuto viva la sua striscia di successi in Conference League, arrivata a sette partite dopo aver iniziato con un pareggio e una sconfitta.

Adesso i viola sono in serie positiva anche in campionato, dove hanno fatto un bel salto in avanti: giustamente sperano dunque che la partita contro il Sivasspor, dove sono nettamente favoriti, porti in dote la qualificazione ai quarti di Conference League soprattutto perché sappiamo bene che vincere questa manifestazione dà diritto di partecipare alla prossima Europa League, un traguardo che alla Fiorentina interessa molto nel percorso di crescita da quando Rocco Commisso si è insediato in città. Vedremo allora quello che succederà in campo…

COSA SERVE ALLA FIORENTINA PER QUALIFICARSI AI QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE

La Fiorentina si qualifica ai quarti di Conference League vincendo o pareggiando: questo è evidente perché il criterio principale per definire un doppio confronto rimane la differenza reti, che al momento è +1 in favore della squadra viola e naturalmente non sarebbe peggiorata qualora contro il Sivasspor dovesse arrivare appunto un successo oppure un pari. In caso di sconfitta invece la Fiorentina dovrebbe eventualmente aspettare per qualificarsi ai quarti di Conference League.

Qui infatti dipenderebbe dallo scarto, perché una rete di margine a favore della squadra turca garantirebbe i tempi supplementari e poi magari anche i rigori (sappiamo che la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta non esiste più, quindi anche un 2-1 o un 3-2 per il Sivasspor sancirebbe l’extra time) mentre dalle due reti di margine in avanti la Fiorentina sarebbe eliminata. Noi comunque siamo fiduciosi che la squadra di Italiano confermi il suo buon momento e si prenda la qualificazione ai quarti di Conference League, il campo poi fornirà la sua insindacabile risposta…

