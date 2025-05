FIORENTINA SI QUALIFICA IN FINALE SE… I RISULTATI CONTRO IL BETIS

La Fiorentina si qualifica in finale di Conference League? Per il terzo anno consecutivo la domanda è di attualità, perché ancora una volta i viola sono ad un passo dall’ultimo atto di questa competizione che sta diventando una sorta di affare personale, viste le finali perse contro West Ham e Olympiakos e sempre sul filo di lana. Questa volta tra la Fiorentina e la partita per il titolo c’è il Betis Siviglia: una squadra di qualità e che già all’inizio della competizione era considerata tra le favorite per arrivare in fondo, i viola puntano Breslavia ma si qualificano in finale di Conference League solo con una vittoria, perché all’andata al Villamarin hanno perso 2-1.

Di conseguenza, sarà necessario un successo con un gol di scarto per raggiungere i tempi supplementari e magari i rigori, mentre con due reti di margine la Fiorentina sarebbe in finale alla fine dei tempi regolamentari. ovviamente però il Betis ha un vantaggio, che è quello di poter puntare a due risultati su tre: gli andalusi andrebbero in finale con una vittoria o un pareggio all’Artemio Franchi, ricordiamo che non conta più il numero di gol segnati in trasferta ma a fare fede è solo la differenza reti, dunque abbiamo visto come la Fiorentina si qualifica in finale di Conference League e ora possiamo provare ad ampliare il discorso, ricordando alcuni fatti nella storia recente della squadra viola in questa competizione.

ALTRA RIMONTA NECESSARIA ALLA FIORENTINA

Non per la prima volta la Fiorentina si qualifica in finale di Conference League con una rimonta: due anni fa il Basilea aveva vinto al Franchi la semifinale di andata con un gol di Mohamed Amdouni al 93’, pariglia restituita dai viola al St. Jakob con Antonin Barak a segno addirittura al decimo minuto di recupero dei tempi supplementari, per il 3-1 esterno che aveva consegnato la qualificazione alla finale dopo la doppietta di Nico Gonzalez e la rete ancora di Amdouni. C’era stato da soffrire anche l’anno scorso: M’Bala Nzola aveva segnato il 3-2 al Bruges al 91’, mentre al ritorno era stato necessario un rigore di Lucas Beltran a cinque minuti dal termine per evitare i supplementari.

A proposito di rimonte, la Fiorentina ne ha operata una anche nel corso di questa Conference League: quella negli ottavi contro il Panathinaikos, che all’andata ha vinto 3-2 ad Atene. Al Franchi Rolando Mandragora, Albert Gudmundsson e Moise Kean hanno ribaltato tutto, ma possiamo dire che in generale la Fiorentina abbia sempre dovuto soffrire, anche quando la situazione sembrava abbordabile; ora vedremo se si qualificherà in finale di Conference League per la terza volta consecutiva, provando finalmente a vincere il trofeo internazionale anche se a Breslavia, salvo miracoli da parte del Djurgarden, ci sarà il Chelsea per quella che sarebbe la finale più tosta delle tre giocate. Per il momento, non possiamo che sperare nell’ennesima qualificazione dei viola…