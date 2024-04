FIORENTINA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE/ In campo al Franchi! (Conference League, oggi 18 aprile 2024)

FIORENTINA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… SI COMINCIA!

Eccoci a ridosso del fischio d’inizio della partita che ci dirà se la Fiorentina si qualifica per le semifinali di Conference League. Dal momento che i viola sono stati finalisti della scorsa edizione, possiamo ricordare cosa era successo per gli uomini di Vincenzo Italiano nei quarti di finale, tanto per fare il confronto con questo stesso turno. La similitudine è che pure allora la Fiorentina aveva giocato in trasferta all’andata ed era attesa dal ritorno in casa, però la base di partenza era un fantastico 1-4 in Polonia, sul campo del Lech Poznan, grazie ai gol di Cabral, Nico Gonzalez, Bonaventura ed Ikoné, che tuttavia non bastarono a garantirsi un ritorno tranquillo.

Infatti a 20 minuti dalla fine al Franchi clamorosamente i polacchi conducevano per 0-3 e avevano quindi pareggiato i conti, prima dei gol di Sottil e Castrovilli che permisero comunque alla Fiorentina di qualificarsi per le semifinali, anche se con molta più fatica del previsto. Stavolta però non ci sia potrebbe permettere uno svolgimento del genere, visto che si parte da un pareggio per 0-0: parola al campo per scoprire se la Fiorentina si qualifica alle semifinali di Conference League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA PER LA SEMIFINALE DI CONFERENCE LEAGUE!

La Fiorentina si qualifica alla semifinale di Conference League? Il verdetto arriverà questa sera, naturalmente al termine di Fiorentina Viktoria Plzen, partita di ritorno dei quarti che sarà in programma allo stadio Artemio Franchi alle ore 18.45. La situazione di partenza è di perfetto equilibrio a causa del pareggio per 0-0 nella partita d’andata in Repubblica Ceca, quindi per la matematica le possibilità di qualificazione sono 50% a testa, ma la Fiorentina avrà naturalmente la chance di giocarsi questa occasione in casa propria e davanti al pubblico amico.

Per la Fiorentina la stagione attuale presenta notevoli similitudini con la precedente, perché a primavera inoltrata è ancora in corsa su tre fronti grazie agli eccellenti cammini in Coppa Italia e appunto in Conference League, anche se ciò fatalmente causa qualche contraccolpo in campionato, che in effetti rischia di essere la competizione meno importante per gli uomini di Vincenzo Italiano. L’anno scorso fu infine agrodolce, perché due finali sono un traguardo straordinario, ma perderle entrambe ha causato amarezza. Adesso però pensiamo solamente al presente e scopriamo come la Fiorentina si qualifica alla semifinale di Conference League…

FIORENTINA SI QUALIFICA SE… QUALI RISULTATI SERVONO AI VIOLA?

Abbiamo visto che si riparte da un pareggio per 0-0 nella partita d’andata, allora è facile fare i calcoli su quali siano i risultati utili affinché la Fiorentina si qualifica alla semifinale di Conference League. Non servono infatti molti ragionamenti: ovviamente l’avventura europea della formazione gigliata proseguirà in caso di vittoria ed è altrettanto chiaro che invece per la Fiorentina arriverà una dolorosa eliminazione in caso di sconfitta casalinga, con il Viktoria Plzen che si renderebbe protagonista in questo caso di un colpaccio davvero notevole.

Infine, un minimo di dubbio potrebbe magari esserci in caso di pareggio, ma tifosi e appassionati ormai sanno alla perfezione che i gol in trasferta non fanno più la differenza in caso di parità, quindi è evidente che in caso di nuovo segno X, con qualsiasi punteggio, il verdetto di Fiorentina Viktoria Plzen dovrà essere affidato ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, se necessario. Adesso è tutto chiaro, non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il verdetto del campo…











