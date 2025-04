FIORENTINA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… CONFERENCE LEAGUE, I RISULTATI CONTRO IL CELJE

Per sapere se la Fiorentina si qualifica in semifinale di Conference League dobbiamo aspettare che la partita valida per il ritorno dei quarti prenda il via: alle ore 18:45 di giovedì 17 aprile i viola ospitano l’avversaria slovena, forti della vittoria esterna per 2-1 maturata una settimana fa. Fiorentina che dunque sembra in una botte di ferro, e che ha confermato la sua superiorità su un Celje che, per quanto encomiabile e positivo nel suo cammino, ci dice forse di come questa Conference League non abbia presentato squadre straordinariamente competitive, se non ovviamente per la stessa Fiorentina e lo spauracchio Celje.

Pronostici Conference League/ Le quote e le previsioni sulle partite, ritorno quarti (oggi 17 aprile 2025)

Quel che è certo è che stavolta il discorso sulla Fiorentina che si qualifica in semifinale è molto diverso da quello che avevamo affrontato il turno precedente: in quel caso infatti i viola erano chiamati a ribaltare la sconfitta subita ad Atene dal Panathinaikos, oggi invece partono da una vittoria che per di più hanno ottenuto fuori casa, di conseguenza i risultati a disposizione sono due e adesso vedremo nel dettaglio in che modo la Fiorentina si qualifica in semifinale di Conference League, potendo così proseguire la corsa verso la terza finale consecutiva per riscattare le due sconfitte, subite da West Ham e Olympiakos.

Formazioni Fiorentina Celje/ Quote: viola ancora scoperti sugli esterni (Conference League, 17 aprile 2025)

FIORENTINA VICINA ALLA SEMIFINALE DI CONFERENCE LEAGUE

Ecco allora come la Fiorentina si qualifica in semifinale di Conference League: naturalmente con vittoria o pareggio perché, avendo già vinto all’andata, farebbe valere quel successo in terra slovena per eliminare il Celje, che ha parzialmente tenuto aperto il discorso sulla qualificazione accorciando le distanze su rigore, a metà del secondo tempo. Da quel momento la Fiorentina ha anche sofferto, ma ha comunque tenuto botta; dunque, poiché il primo dato a fare fede in un doppio confronto a eliminazione è quello della differenza reti, i viola la terrebbero a proprio vantaggio sia pareggiando che ovviamente vincendo.

Diretta/ Fiorentina Parma (risultato finale 0-0): gol annullato a Richardson! (13 aprile 2025)

La Fiorentina non si qualifica in semifinale di Conference League con una sconfitta interna, ma qui bisogna distinguere: infatti, qualora il Celje dovesse espugnare il Franchi con un gol di scarto, si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori, mentre sarebbe qualificato nei tempi regolamentari se dovesse vincere con almeno due reti di margine. Ricordiamo infine che i supplementari si giocherebbero con qualunque successo sloveno per una rete: da quattro anni ormai la Uefa ha cancellato la vecchia regola che assegnava valore doppio ai gol realizzati in trasferta, dunque anche uno 0-1 obbligherebbe la Fiorentina a stare in campo per altri 30 minuti, e poi magari dover cercare la qualificazione in semifinale attraverso la lotteria dei rigori.