FIORENTINA SI QUALIFICA SE/ Tutto per tutto per il primo posto! (Conference League, 14 dicembre 2023)

FIORENTINA SI QUALIFICA SE: TUTTI I RISULTATI POSITIVI

Tutto è pronto per l’inizio della partita tra la Fiorentina e il Ferencvaros. Al momento, nessun risultato negativo potrebbe minacciare la qualificazione della squadra di Italiano. Grazie al punteggio accumulato nelle precedenti partite, non esiste alcuna possibilità che la Viola venga eliminata dalla Conference League, nemmeno in caso di una sconfitta o di un pareggio. La posizione consolidata della Fiorentina offre una certa tranquillità in questa fase del torneo, permettendo alla squadra di affrontare l’incontro con sicurezza e di concentrarsi sulle prossime fasi della competizione. La serenità derivante dalla situazione attuale potrebbe influenzare positivamente il gioco della Fiorentina durante la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

FIORENTINA SI QUALIFICA SE: VIOLA, OTTAVI CONQUISTATI

I tifosi della viola non dovranno preoccuparsi chiedendosi “La Fiorentina si qualifica se”. Infatti non esiste nessuna combinazione tale da estromettere la squadra di Italiano dalla Conference League. Il percorso della Fiorentina non è iniziato in maniera scintillante come dimostrano i 2-2 collezionati contro Genk in trasferta e Ferencvaros in casa. A risollevare la situazione sono stati i due successi contro il Cukaricki che hanno permesso ai toscani di ottenere sei punti abbastanza agevolmente per poi vincere 2-1 con il Genk grazie ai gol di Martinez Quarta e Nico Gonzalez su rigore che hanno rimontato l’iniziale vantaggio di Kayembe.

Proprio questo successo in casa con il Genk ha permesso alla Fiorentina di festeggiare il passaggio del turno e dunque la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League con un turno di anticipo. I Ferencvaros ha approfittato del ko del Genk e della vittoria contr il Cukaricki per guadagnare terreno. Gli ungheresi però non sono ancora al sicuro dato che gli scontri diretti con il Genk sono pari e la differenza reti è solamente +3 per il Ferencvaros e +1 per i belgi. Sicuramente più tranquilla la situazione della Fiorentina che come detto non rischia in alcun modo l’eliminazione ai gironi.

FIORENTINA SI QUALIFICA SE: DUE RISULTATI SU TRE PER IL PRIMO POSTO

La Fiorentina è davvero vicinissima a raggiungere gli ottavi di finale di Conference League da prima in classifica. L’inizio claudicante ma senza sconfitte e le tre vittorie di fila hanno permesso alla Viola di strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta con un turno di anticipo e di potersi giocare il primo posto con ben due risultati su tre. Infatti alla Fiorentina basterebbe anche un pareggio dato che vanta 11 punti in classifica contro i 9 del Ferencvaros. Inutile dire che la vittoria sortirebbe lo stesso effetto per la viola mentre per gli ungheresi potrebbe costare cara. L’unica circostanza che vedrebbe la Fiorentina passare come seconda è l’eventuale vittoria del Ferencvaros.

Se gli ungheresi dovessero vincere contro la viola allora come detto ci sarebbe il cambio della guardia in testa al girone con la Fiorentina seconda proprio come successo nella scorsa stagione. Infatti i toscani arrivarono a pari punti con i turchi del Basaksehir per via degli scontri diretti negativi, avendo perso 3-0 e vinto 2-1. In quell’annata, la Fiorentina nonostante il secondo posto riuscì ad eliminare Braga, Sivasspor, Lech Poznan e Basilea ai supplementari per poi perdere in finale contro il West Ham per 2-1 a Praga.











