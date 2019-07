Diretta Fiorentina-Val di Fassa Team/ Streaming video e tv, risultato live amichevole

Fiorentina-Val di Fassa Team, in diretta mercoledì 10 luglio alle ore 17.00, sarà la prima sfida precampionato dei viola allenati da Vincenzo Montella. Si giocherà a Moena presso il campo sportivo Benatti, dove la Fiorentina sta effettuando il suo ritiro precampionato, appena iniziato. E’ l’anno 0 per la Fiorentina dopo 17 anni di gestione Della Valle, il passaggio di proprietà all’italo-americano Commisso ha regalato nuove speranze all’ambiente viola, ma il cammino è appena iniziato e nonostante le grandi difficoltà dell’ultima stagione, con la squadra salva solamente all’ultima giornata, la Fiorentina ha confermato il tecnico Montella e cercherà di ripartire da pezzi pregiati come Federico Chiesa per essere decisamente più competitiva nel campionato che inizierà il prossimo 25 agosto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Fiorentina-Val di Fassa Team non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite ma sarà trasmessa la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi sul web sul sito ufficiale del club viola, violachannel.tv, che trasmetterà integralmente la prima amichevole stagionale della nuova Fiorentina di Montella.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VAL DI FASSA TEAM

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Fiorentina-Val di Fassa Team, in diretta mercoledì 10 luglio alle ore 17.00. Vincenzo Montella potrebbe dividere la Fiorentina in due undici da schierare nei due tempi per provare tutti gli effettivi al momento a sua disposizione nel ritiro di Moena. Le due Fiorentine potrebbero essere così schierate. Primo tempo: Dragowski, Venuti, Ceccherini, Dabo, Ranieri, Cristoforo, Benassi, Saponara, Sottil, Vlahovic e Koffi. Secondo tempo: Terracciano, Beloko, Vitor Hugo, Hristov, Hancko, Lakti, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Baez e Simeone.





© RIPRODUZIONE RISERVATA