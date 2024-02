Fiorenza D’Antonio è fidanzata?/ Le ultime novità dopo la rottura con Fabrizio Acampora

Fiorenza D’Antonio, dagli esordi come attrice alle curiosità di vita privata

L’abbiamo apprezzata nei panni della contessa Bianca Palmieri di Roccaspina in “Il commissario Ricciardi 2”, si è messa in evidenza agli esordi con un secondo posto a Miss Italia: stiamo parlando di Fiorenza D’Antonio, fiore all’occhiello della recitazione italiana tra piccolo e grande schermo. Classe 1997, ha la forza giovanile dalla sua parte e sta piano piano ritagliandosi uno spazio nel mondo dello spettacolo italiano.

Michele Misseri: “Nessuno mi ha perdonato per la morte di Sarah”/ “Vorrei incontrare Concetta”

Sui social i personaggi noti alimentano la curiosità degli appassionati soprattutto sul tema sentimentale e anche in questo caso una domanda frequente è la seguente: Fiorenza D’Antonio è fidanzata? La giovane attrice è molto riservata e difficilmente nel tempo ha lasciato che trapelassero informazioni attendibili o corpose in relazione alla propria vita sentimentale.

Chi è Ylenia Brambilla, moglie di Luca Angeletti/ “Sei una forza della natura…”

Fiorenza D’Antonio è fidanzata?

Ricostruendo le notizie più recenti relative alla vita privata di Fiorenza D’Antonio, l’ultima relazione ufficiale è quella con il regista Fabrizio Acampora. La liaison è però giunta alla conclusione e da allora non si hanno più notizie certe sulla realtà sentimentale della giovane attrice. In alcune interviste del passato si era lasciata andare a parole sibilline sul fronte amoroso, senza però dare certezze dell’esistenza di un fidanzato o di qualcuno con il quale ci fosse una frequentazione in corso.

Come racconta il portale TvSerial, Fiorenza D’Antonio aveva raccontato in passato di essere pronta a compiere anche il grande passo con il suo fidanzato laddove avesse capito di aver trovato l’uomo della sua vita. Il portale spiega però come sui social siano sparite foto e contenuti che facciano riferimento ad una liaison; e dunque, Fiorenza D’Antonio è fidanzata? La risposta più sensata sarebbe ‘No’, ma chissà che non stia in realtà coltivando un grande amore proteggendolo dalla luce dei riflettori.

Roberta Mastromichele chi è, fidanzata Gilles Rocca/ La prima foto insieme: "Con lei sto bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA