Fioretta Mari e l’incidente sul set di Al posto tuo/ Trauma cranico, poi in coma!

Questa sera, 3 settembre, Rai 1 propone in prima serata il film Al posto tuo. Il film di Max Croci vede protagonisti Luca Argentero e Stefano Fresi che interpretano rispettivamente un architetto e un geometra che lavorano per la stessa azienda, seppur completamente opposti. Nel cast troviamo anche Fioretta Mari nei panni di Erminia. Non tutti sanno che l’attrice ed ex insegnante di Amici di Maria De Filippi ha vissuto un momento davvero drammatico sul set del film.

Tutto è accaduto quando l’attrice non si è accorta di una botola a terra, che era però coperta da un telo, e vi è caduta dentro. Le conseguenze di questa caduta sono state preoccupanti: la Mari è stata immediatamente portata in ospedale dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. Ma non è tutto: l’attrice è finita anche in coma, per fortuna solo per poche ore.

Fioretta Mari, dall’incidente sul set alle rivelazioni su Amici

Fioretta Mari ha vissuto ore drammatiche mentre si trovava sul set del film Al posto tuo. L’attrice, dopo essere finita in ospedale, è stata alcune ore in coma ma in poco tempo si è perfettamente ripresa, tornando a lavoro.

Poco tempo fa, l’attrice è tornata a parlare della sua avventura ad Amici in un intervento su RTL 102.5 News. In quell’occasione, l’ha definita uno dei momenti più indimenticabili della sua carriera: “Insieme alla grande Maria abbiamo sconvolto tutto, lei e la grande Sabrina Gregoretti. – ha dichiarato Fioretta Mari, per poi aggiungere – Con la De Filippi ho trascorso i più begli anni della mia vita, 11 vissuti in quella scuola dalla sua partenza.”

