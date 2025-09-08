Fioretta Mari, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato nuovamente di quando Pippo Baudo le salvò involontariamente la vita.

Già nei giorni vicini alla sua scomparsa aveva spiazzato tutti con il suo racconto inedito a dir poco choc; oggi, ospite a La Volta Buona, Fioretta Mari ha partecipato al tributo per Pippo Baudo aggiungendo ulteriori commenti su quando Pippo Baudo, inconsapevolmente, le salvò la vita. L’attrice e doppiatrice doveva semplicemente prendere un aereo per assecondare i suoi impegni professionali; Il compianto conduttore glielo impedì e ciò che accadde successivamente è strettamente legato al destino.

“Era il ‘78, avevo finito le prove e decisi di uscire da un lato dove non andavo mai… Proprio lì incontrai Gianni Salvi e Pippo Baudo; quest’ultimo mi disse che non potevo partire”, questo il racconto di Fioretta Mari che a dispetto del suo iniziale volere decise così di accettare la richiesta del compianto conduttore e di non prendere l’aereo.

Fioretta Mari e il tragico incidente scampato ‘grazie’ a Pippo Baudo: il racconto a La Volta Buona

“Mi disse: ‘Dobbiamo fare una serata per un bambino cardiopatico’, io ero famosissima tra i bambini e quindi decisi di accettare”, un semplice cambio di programma quello di Fioretta Mari ma che in realtà si rivelò una vera e propria salvezza visto il tragico incidente scampato. L’aereo che avrebbe dovuto prendere l’attrice infatti precipitò e la totalità dell’equipaggio non riuscì a sopravvivere. Quel ‘semplice cambio di programma’ quasi imposto da Pippo Baudo salvò la vita dell’attrice. “Rinunciando a prendere quell’aereo mi sono salvata”.