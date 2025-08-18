Fioretta Mari condivide un aneddoto inatteso su Pippo Baudo: cos'ha raccontato

Dopo la notizia della scomparsa di Pippo Baudo, la Rai ha stravolto la sua programmazione, dedicando gran parte del palinsesto al ricordo del celebre conduttore. Ieri, 17 agosto, anche la puntata di Estate in Diretta è stata interamente in suo onore, con numerosi ospiti intervenuti per commemorare il “re” della televisione italiana. Tra questi, ha attirato particolarmente l’attenzione l’intervento di Fioretta Mari, attrice e storica ex professoressa di Amici, che ha condiviso un aneddoto inaspettato sul presentatore.

Ai tempi dello storico programma “Luna Park“, dopo una registrazione, Fioretta avrebbe dovuto partire per la Sicilia. Tuttavia, a fermarla fu proprio Pippo, che incontrò appena uscita dal camerino. Il presentatore, infatti, si arrabbiò, impendendole di andare a fare le prove del suo nuovo spettacolo, dato che, ai tempi, Fioretta era un personaggio molto amato dai bambini. Ebbene, con quella richiesta, il conduttore ha finito per salvarle la vita. Difatti, l’aereo che la regista teatrale avrebbe dovuto prendere, precipitò causando la morte di tutti i passeggeri a bordo.

Fioretta Mari ricorda Pippo Baudo: cos’ha detto

“Era il 22 dicembre, io quella sera ho finito di registrare, esco dal camerino, mi incontra Baudo e gli dico “vado in Sicilia perché devo iniziare le prove di un nuovo show”. Lui però sbotta e mi dice che non sarei partita. L’aereo che avrei dovuto prendere è caduto e sono morti tutti. Io mi sono salvata per lui. Grazie di tutto, gli devo la vita”, ha detto Fioretta Mari nell’ultima puntata di Estate in Diretta, ricordando Pippo Baudo.