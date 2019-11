Fioretta Mari/ “Un prete ha tentato di violentarmi ma è stato insabbiato tutto”

Fioretta Mari, nota attrice attrice, è stata ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane su Rai Uno. Come anticipato dalla conduttrice Eleonora Daniele prima dell’intervista, l’ex insegnante di dizione presso la scuola di “Amici di Maria De Filippi”, ha subito in passato un tentativo di violenza sessuale da parte di un sacerdore: “Non è una cosa che mi fa piacere ricordare – esordisce così la Mari negli studi della Rai – era un prete importante e conosciuto, amico di tutti i pezzi grossi, ma non dico la città. Io avevo 18 anni e all’epoca non ero ancora maggiorenne (si diventava maggiorenni a 21 anni ndr). Lui era un amico di famiglia e io cantavo in chiesa, non si era mai comportato male. Ma un giorno, mentre gli stavo parlando dell’Ave Maria che dovevo cantare, mi è saltato addosso. Io voglio dare un consiglio: ridete! Molte ragazze si sentono in colpa, invece io no, io l’ho preso in giro. Lui mi ha fatto perdere la fede ma un altro missionario me l’ha fatta ritrovare”.

FIORETTA MARI: “MI HA ROVINATO LA VITA”

“Mi ha rovinato la vita – prosegue la Mari nel suo racconto – mi ha fatto prendere lo “schifo” di quasi tutti i preti. Io l’ho denunciato e per questo non posso fare nomi. E’ stato denunciato ma è stato insabbiato tutto, purtroppo, perché purtroppo si insabbia. La magistratura non ha insabbiato, non è neanche arrivata a lei la denuncia. Io ne ho parlato con un avvocato che mi ha detto “Dai, sarai stata tu a provocarlo… adesso vediamo cosa fare”. Ora lui è morto. Bisogna proteggere le ragazze, io faccio questo, proteggo le mie allieve e dico loro: “Alla prima parolaccia che senti, scappa”. In studio l’appello degli opinionisti unanimi e di denunciare. Domani Fioretta Mari sarà nuovamente negli studi di Storie Italiane per terminare il suo racconto.

