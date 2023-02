Fiori sopra l’inferno, anticipazioni ultima puntata / Teresa Battaglia indaga

Fiori sopra l’inferno, Teresa Battaglia prosegue le indagini nell’ultima puntata da due episodi

Nella prima serata targata Rai 1, Fiori sopra l’inferno chiude i battenti con l’ultima puntata della sua prima stagione tv. Il progetto filmografico con Elena Sofia Ricci nel ruolo di protagonista come Teresa Battaglia potrebbe avere il sequel nella nuova stagione tv, Fiori sopra l’inferno 2, e intanto alla puntata epilogo vede Teresa condurre delle importazioni indagini su dei casi di cronaca. Questo, al di là della lotti all’Alzheimer di cui si rende protagonista la Battaglia.

Gli episodi finali della miniserie televisiva con Elena Sofia Ricci vedono quest’ultima fronteggiare delle scoperte inquietanti. Teresa Battaglia indaga su alcuni omicidi, ma quando trova un bambino accanto allo scheletro di un uomo, le si rivelano delle verità complesse e risalenti a decenni prima.

Il primo episodio della puntata epilogo di Fiori sopra l’inferno é incentrato sul ritrovamento del corpo senza vita di Viesel: l’uomo con il tabarro a quanto pare ha colpito ancora. L’assassino ruba ad ogni sua vittima qualcosa. Nella circostanza misteriosa del nuovo caso si tratta dell’organo della pelle, tuttavia stavolta l’omicida ha scordato di non tralasciare le sue tracce di sangue, facilitando il compito ai fautori delle indagini del caso di risalire al suo DNA. Teresa Battaglia si convince che l’assassino stia proteggendo dei bambini e emerge la sparizione improvvisa di Mathias. Intanto, nella trama di Fiori sopra l’inferno 2 scocca la notte di San Nicola, o dei Krampus, per cui il credo popolare dice che i demoni si mescolano tra le persone comuni. Marini nel frattempo blocca Lucas Ebran, e un bambino fa perdere ogni traccia di sé.

L’ultimo episodio promette bene per il sequel, Fiori sopra l’inferno 2

Il sesto ed ultimo episodio di “Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia” porta alla chiusura la miniserie di Rai 1: Lucas Ebran viene rilasciato, e intanto proseguono le ricerche dello scomparso Markus. Teresa fa visita al piccolo Mathias, conscia che un dialogo con il piccolo potrebbe fare luce su dei dettagli importanti per la risoluzione del caso di cronaca irrisolto. Il bambino non è in casa ma viene in un tempo successivi ritrovato mentre é allo stavolo, in vicinanza dello scheletro di un uomo. Teresa quindi continua il suo lavoro di indagine, senza sosta, per risalire all’identità dello scheletro, e le ricerche la conducono ad una serie di avvenimenti rimasti top secret per ben quarant’anni. Che Fiori sopra l’inferno 2 sia quindi in cantiere, nella programmazione TV di casa Rai 1, per un sequel delle indagini di Teresa Battaglia?

