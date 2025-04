Se anche tu sei affascinato dall’ammaliante fioritura dei ciliegi in primavera, sappi che non devi recarti fino in Giappone per vederla da vivo.

La primavera è arrivata e ha portato con sé la tanto attesa fioritura dei ciliegi, che ogni anno affascina milioni di persone in tutto il mondo. Tutti conoscono le straordinarie fioriture che si possono ammirare in Giappone, tanto che ogni anno il Paese si riempie di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Pochi sanno che lo stesso fenomeno avviene anche in Italia, precsamente al Nord.

Negli ultimi giorni è diventato virale il caso dei Giardini di Venaria Reale, in provincia di Torino, dove si può assistere alla fioritura dei ciliegi senza dover prendere alcun aereo. Ovviamente frotte infinite di visitatori hanno preso d’assalto la piccola provincia tanto che, per motivi di sicurezza, si è dovuto passare al numero chiuso.

La fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: uno spettacolo mozzafiato

Per entrare ai Giardini Reali della Reggia di Venaria è stata necessaria, perlomeno fino allo scorso 6 aprile, la prenotazione, a causa dei moltissimi visitatori che non vedevano l’ora di farsi qualche foto circondati dai fiori di ciliegio che colorano i viali alberati del magnifico giardino.

Lo scorso fine settimana la Reggia ha registrato nen 25.000 visitatori nella sola giornata di domenica. Numeri incredibili che hanno ovviamente creeato disagi, tra infinite code e affollamenti. Michele Briamonte e Chiara Teolato, rispettivamente presidente e direttrice delle Residenze Reali Sabaude, hanno commentato con soddisfazione il successo di pubblico, sottolineando quanto sia importante però garantire a tutti un’esperienza più serena e sicura.

Dal primo aprile, infatti, è stato deciso che sarà consentito l’accesso ai Giardini Reali a un massimo di 10.000 persone al giorno. Il tutto per garantire un’esperienza quanto più positiva per ogni visitatore. Allo stesso tempo, l’orario di vista è stato esteso: i cancelli resteranno aperti dalle 9:30 del mattino fino alle 20:00, offrendo più tempo per ammirare la fioritura in tranquillità, passeggiare lungo i viali colorati e magari scattare qualche foto senza la pressione della calca.

Una magia da vivere con calma

Il famoso “pellegrinaggio rosa“, come ormai è stato chiamato, è dunque diventato un vero fenomeno di massa, anche grazie alla diffusione massiccia di foto e video sui social dei magnifici ciliegi in fiore. Va comunque ricordato che si tratta di un luogo da trattare con il massimo rispetto, essendo quasi del tutto unico in Italia.

Inoltre è bene sapere che si tratta pur sempre di un fenomeno naturale ed è quindi soggetto a cambiamenti improvvisi legati al meteo. Per questo è consigliabile, prima di prenotare la visita, controllare sul sito della Reggia eventuali aggiornamenti.

Nel biglietto d’ingresso sono inclusi anche gli spettacoli e le attività che animano i Giardini durante il periodo della fioritura. Per chi desidera qualcosa di più, come pranzi a tema, aperitivi o eventi speciali, sarà necessario riservare il proprio posto scrivendo all’indirizzo indicato sul portale ufficiale della Reggia.