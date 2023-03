Fire down below – inferno sepolto/ Film d’azione su Rete 4, oggi Sabato 11 marzo

Cast e curiosità sul film Fire down below-inferno sepolto

Rete 4 manda in onda oggi Sabato 11 marzo il film Fire Down Below – L’inferno sepolto alle ore 23:45, una perfetta seconda serata per tutti gli amanti dell’azione e il thriller con la pellicola del 1997, diretto dal regista statunitense Feliz Enriquez Alcalà. La sceneggiatura del film è stata curata da Philip Morton e Jeb Stuard che si è occupato anche della scrittura del soggetto. La pellicola Fire Down Below – L’inferno sepolto è stata prodotta dalla Seagal – Nasso Production mentre a occuparsi della distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata la Warner Bros.

Il cast del film comprende tra gli attori Steven Seagal che si è anche occupato della produzione del lungometraggio, e ancora Kris Kristofferson, Harry Dean Stanton, Marg Helgenberger e Stephen Lang, Levon Helm e Mark Collie. Il film Fire Down Below – L’inferno sepolto non sembra aver riscosso un grande successo né per quanto riguarda il pubblico né per la critica, in quanto poco incisivo e scontato, tanto che il film ha ricevuto quattro candidature ai Razzie Awards, i riconoscimenti assegnati ad attori, sceneggiatori, registi, film e canzoni peggiori della stagione cinematografica. Le uniche note positive sono relative alle immagini e alla colonna sonora.

Fire down below-inferno sepolto, la trama del film

La storia raccontata nel film Fire down below – inferno sepolto è incentrata su un agente dell’EPA, l’agenzia addetta alla protezione dell’ambiente, Jack Taggart, il quale viene mandato in una cittadina del Kentucky per indagare sul fenomeno dell’ecomafia. Infatti, nella cittadina hanno avuto luogo alcune morti e malattie sospette a causa dello smaltimento illegale di rifiuti tossici. Questi loschi affari sono gestiti da un uomo d’affari spietato Orin Hanner con l’aiuto di suo figlio e dei suoi uomini più fedeli. Sulla banda grava anche il sospetto di aver ucciso un collega di Jack, deceduto in circostanze oscure proprio mentre stava indagando sulla questione.

Nel momento in cui l’agente arriva nella cittadina, affronta delle difficoltà per riuscire ad entrare in confidenza con gli abitanti del paese, ma nonostante la riluttanza iniziale, riesce a far amicizia anche con una donna misteriosa di nome Sarah. La donna non gode di una buona fama nel paese e nessuno desidera avere a che fare con lei. Grazie alle proprie capacità, Jack riesce a risolvere l’indagine e il losco capo mafia viene arrestato e condannato a pagare un’ingente somma di denaro perché reo di aver messo in pericolo la vita di migliaia di persone.











