Fire Squad Incubo di fuoco, la storia vera/ Morirono 19 pompieri a Yarnell Hill

Il film Fire Squad Incubo di fuoco, film in onda stasera su Rai 3, è tratto da una storia vera quella in cui morirono 19 pompieri nell’incendio di Yarnell Hill in Arizona. Il regista Josep Kosinski ha specificato: “In tempi di supereroi questo è un film su eroi reali, riesce ad affrontare temi come la fratellanza, il sacrificio e anche la redenzione, tutto all’interno del contesto di un incendio, qualcosa che non avevo ancora mai visto al cinema. Il film è una storia che doveva essere raccontata e un mondo che doveva finire sul grande schermo”. Nel 2013 un gruppo di pompieri, i Granite Mountain Hotshots, nel 2013 furono protagonisti di una vera e propria missione eroica cercando di fare il possibile e perdendo 19 dei loro membri all’interno di un terribile incendio.

Fire Squad Incubo di fuoco, le curiosità sul cast

Sono diverse le curiosità che legano il film Fire Squad Incubo di fuoco. Jennifer Connely trascorse molto tempo con Amanda Marsh, la donna di cui prende le vesti nel film, per prepararsi al suo ruolo. Gli stivali che indossa nel film sono appartenuti davvero a questa. La sceneggiatura del film è stata scritta da Ken Nolan e Eric Warren Singer, i due presero ispirazione da un articolo uscito su GQ di Sean Flynn dal titolo No Exit. Le riprese sono state effettuate per intero nel Nuovo Messico e non in Arizona, luogo dell’incendio reale. Precisamente il film è stato raccontato tra le città di Los Alamos e Santa Fe.



