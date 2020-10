Fire Squad – Incubo di fuoco/ Su Rai 2 il film con protagonisti 19 pompieri eroi

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per la prima serata di lunedì 19 ottobre alle ore 21:20, la messa in onda del film di genere drammatico biografico Fire Squad – Incubo di fuoco. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America da molteplici casi cinematografiche con la distribuzione gestita in Italia dalla 01 Distribution. La regia di questo film è stata affidata a Joseph Kosinski, e il soggetto è stato tratto da un articolo pubblicato su una celebre rivista americana dedicata all’universo maschile mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Ken Nolan e Eric Warren Singer. Le musiche della colonna sonora di Fire Squad – Incubo di fuoco, sono state composte da Joseph Trapanese, il montaggio è stato realizzato da Billy Fox e nel cast figurano Josh Brolin, Miles Teller, James Badge Dale, Alex Russell, Dylan Kenin, Geoff Stults e Ryan Bush.

FIRE SQUAD – INCUBO DI FUOCO, LA TRAMA

La trama di Fire Squad – Incubo di fuoco. Ci troviamo nella periferia di una città americana dove un uomo di nome Eric sta facendo leva sulla propria esperienza come vigile del fuoco ausiliare per far fronte ad una possibile emergenza che potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. In particolare l’uomo si rende conto che un quartiere della zona è particolarmente a rischio per quanto riguarda il possibile scoppio di un incendio che avrebbe conseguenze devastanti non solo sulla struttura dell’intero quartiere, ma anche per quanto riguarda un numero elevato di morti. Il suo allarme non viene preso in considerazione dalle autorità competenti perché visto come una persona di scarsa esperienza e soprattutto per nulla affidabile. Purtroppo Eric aveva valutato con attenzione ogni genere di aspetto e in effetti in quella zona scoppia un terribile incidente che fa partire un incendio che distruggerà praticamente tutte le costruzioni presenti comprese case e strutture religiose.

L’incidente sprona Eric nel valutare l’opportunità di istituire una sorta di squadra dei vigili del fuoco locale in maniera tale da poter fronteggiare ogni genere di evenienza e soprattutto dare immediato supporto alla cittadinanza non solo in caso di incendio, ma anche in tante altre situazioni potenzialmente rischiose.

Così ha inizio l’incredibile ed eroica storia di 19 pompieri che mettono a repentaglio le loro esistenze per poter proteggere la cittadinanza dal fuoco e da altre tipologie di pericolo. Sarà un’incredibile avventura che poco alla volta permetterà a questo manipolo di uomini eroici di farsi strada non solo nella propria cittadina, ma anche e soprattutto a livello nazionale, diventando motivo di orgoglio e soprattutto esempio da seguire per le altre associazioni di volontariato e per i pompieri.

Il loro spirito di sacrificio e la straordinaria voglia di proteggere non solo le loro famiglie, ma tutti i cittadini della loro realtà, li porterà ad essere un’unità di grande efficacia. In Fire Squad – Incubo di fuoco dovranno impegnarsi duramente per riuscire a gestire qualsiasi genere di situazione di pericolo con estrema determinazione e voglia di sopravvivere.



