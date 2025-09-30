Fire with Fire è un action thriller con Josh Duhamel e Rosario Dawson. Nel cast ci sono anche la star Bruce Willis e il bravissimo Vincent D'Onofrio

Fire with fire, film su Italia 1 diretto da David Barret

Martedì 30 settembre 2025, la seconda serata di Italia 1 propone, alle 23.30, una pellicola del 2012 dal titolo Fire with Fire. Si tratta di un revenge movie d’azione che vede tra i protagonisti principali gli attori Josh Duhamel (il vigile del fuoco Jeremy), Bruce Willis (il detective Mike Cella), Rosario Dawson (Talia) e Vincent D’Onofrio (il boss ariano Hagan).

Il film è diretto dal regista David Barrett, la sceneggiatura è di Tom O’Connor, le musiche di Trevor Morris e gli effetti speciali di Skyler Gorrell. Tra i produttori figura 50 cent, rapper diventato celebre con il singolo In da club.

La trama del film Fire with Fire: un vigile del fuoco entra nel programma protezione testimoni

In Fire with Fire, il pompiere Jeremy Thomas Coleman, dopo una dura giornata di lavoro, insieme alla sua squadra di vigili del fuoco, si concedono un sorso di scotch. Una volta entrato nel supermercato per acquistare qualche patatina, assiste ad un brutale crimine, l’omicidio del commesso e di suo figlio per mano di un boss di una società a delinquere della malavita, tale Hagan, che fa parte della fratellanza ariana. Jeremy riesce a fuggire al massacro; nel frattempo il detective Mike Cella, che conosce bene Hagan perché ha ucciso un suo collega durante un inseguimento, vede in questo caso un’occasione preziosa per farsi giustizia e vendicare l’amico morto.

Il boss Hagan viene catturato, arrestato, e riconosciuto da Jeremy che lo identifica nella fila; tuttavia il criminale sa benissimo che il vigile del fuoco si trova dietro allo specchio e che è lui che lo ha smascherato, quindi comincia a recitare nome, cognome e codice fiscale del pompiere.

A questo punto, prima che si compia il processo in aula, Jeremy viene inserito in un programma di protezione testimoni, ed è ovviamente obbligato a cambiare le sue generalità. Oltre al nome e cognome, deve anche abbandonare la sua carriera di vigile del fuoco; l’unica sua consolazione è la storia d’amore con Talia, una poliziotta che viene assegnata al suo caso.

Hagan viene rilasciato dall’avvocato; la vita dei due, Jeremy e Talia è in serio pericolo. Una volta che Talia viene ferita da un sicario socio di Hagan, Robert, e che Hagan minaccia Jeremy di uccidere il pompiere e tutte le persone a lui care, Jeremy abbandona il programma di protezione testimoni e decide di vendicare la sua donna, uccidendo il boss malavitoso.