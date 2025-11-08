Una donna 35enne è stata violentata nella notte a Firenze, in piazza San Pancrazio: gli inquirenti hanno fermato due uomini di origini magrebine
È una vicenda ancora tutta da ricostruire quella che si è registrata la notte scorsa nel cuore di Firenze – precisamente nella piccola piazza San Pancrazio – con una donna 35enne violentata da due uomini e salvata solamente grazie al rapido intervento di un passante che ha fatto scappare i due aggressori e lanciato immediatamente l’allarme alle autorità: un fatto che, purtroppo, testimonia ancora una volta la tragica situazione in cui versa la città di Firenze, ultimamente teatro di numerosi episodi violenti.
Stando alle primissime ricostruzioni – ancora, appunto, in corso di verifica da parte della autorità – tutto a Firenze sarebbe accaduto attorno alle ore 4 di notte: la vittima 35enne, una turista di origini panamensi aveva trascorso la serata nei tanti locali del centro fiorentino e mentre si stava dirigendo – presumibilmente – verso il suo alloggio è stata raggiunta da due uomini sconosciuti che l’avrebbero bloccata e violentata, secondo alcune fonti all’interno di un’auto e secondo altre per strada.
35enne violentata a Firenze: gli inquirenti hanno fermato due uomini, entrambi di origine magrebina
Come accennavamo prima, la donna 35enne avrebbe urlato richieste di aiuto che – fortunatamente – sono state udite da un cameriere di Firenze che stava rientrando nella sua abitazione dopo la fine del turno lavorativo: l’uomo avrebbe prima fatto scappare i due aggressori e, successivamente, lanciato l’allarme alle autorità e ai paramedici che si sono fatti carico della giovane vittima portando al vicino nosocomio Careggi per le visite del caso, in uno stato di profondo choc.
Per ora sembra che la donna violentata a Firenze non abbia ancora avuto il coraggio di raccontare l’accaduto agli inquirenti, ma è certo che – dopo essersi messi subito sulle tracce dei due aggressori – gli agenti hanno sottoposto a fermo due uomini di nazionalità magrebina: oltre agli interrogatori, fondamentali per ricostruire l’accaduto saranno i video delle telecamere di sicurezza dell’area – già acquisiti dagli inquirenti – che potrebbero aver filmato quanto accaduto in pizza San Pancrazio.