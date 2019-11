Firenze, Arno sopra livello di guardia/ Maltempo Toscana, monitorato anche l’Ombrone

Il maltempo che sta imperversando nelle ultime ore in Toscana, ha raggiunto anche Firenze, causando un ingrossamento del fiume Arno. Stando a quanto riferito dall’edizione online del quotidiano La Nazione, il corso d’acqua ha superato il primo livello di guardia, salendo oltre i 4 metri sull’argine, e di conseguenza è scattata una prima allerta da parte della Protezione civile fiorentina, che ha invitato i cittadini a “non sostare vicino ad argini e sponde”. Arno che ha poi raggiunto il secondo livello di guardia in località Incisa-Filigne, sempre in base a quanto comunicato dalla protezione civile locale e dalla sala operativa regionale. Sotto stretto monitoraggio anche il fiume Bisenzio, che ha oltrepassato il primo livello di guardia a San Piero a Ponti, mentre è già al secondo livello l’Ombrone, a Poggio a Caiano: “Attivate – scrive La Nazione – le sale del servizio di piena dei Geni Civili Valdarno Superiore e Centrale”.

FIRENZE, ARNO SOPRA LIVELLO DI GUARDIA: MALTEMPO IN TOSCANA

Anche l’Ema, nella zona di Grassina e Strada in Chianti, nonché l’Elsa a Poggibonsi, hanno raggiunto il secondo livello di guardia, mentre il Greve a Pesa è dato in crescita. Stando a quanto comunicato ancora dalla Protezione Civile, si stanno effettuando dei controlli sull’Ema da Palazzo Vecchio, a seguito della piena, ed è stata chiusa la via del Ponte a Iozzi, a seguito di un allagamento che ha invaso la carreggiata e anche alcune proprietà. Diverse anche le frane e gli alberi caduti in gran parte della provincia di Firenze, come ad esempio sulla strada provinciale 72, che è stata chiusa nel comune di Lastra a Signa, nonché la strada regionale 429, interdetta in località Petrazzi. Le autorità invitano a prestare la massima attenzione in particolare durante gli attraversamenti dei corsi d’acqua nonché dei sottopassi.

