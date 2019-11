Firenze, coppia accoltellata mentre porta il cane in giro/ 39enne in gravi condizioni

Dramma a Firenze dove due persone sono state accoltellate mentre stavano portando a spasso il proprio cane. La notizia è riportata in queste ultime ore da tutti i principali organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it, e la vicenda è avvenuta in quel della zona di viale Petrarca, nel capoluogo della Toscana. Una donna italiana di 39 anni, e il suo compagno, stavano camminando tranquillamente assieme al proprio fido amico a quattro zampe, quando un uomo di 54 anni italiano, ha raggiunto il trio colpendolo con diversi fendenti. La donna è stata ferita sul fianco sinistro e si trova in gravi condizioni, colpiti anche il suo compagno e il cane, di cui però non si conosce lo stato di salute. L’aggressore, dopo essere fuggito, è stato in seguito riconosciuto da un testimone che ha allertato le forze dell’ordine facendolo arrestare.

FIRENZE, COPPIA ACCOLTELLATA MENTRE PORTA IL CANE A SPASSO: LITE INIZIATA IN UN BAR

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, pare che il tutto sia iniziato all’interno di un bar, una discussione per motivi da chiarire, forse futili come succede in questi casi, o magari per la presenza dell’animale nel locale, fatto sta che in pochi istanti la situazione è degenerata, e dalle parole si è passati ai fatti in brevissimo tempo. Sembra inoltre che la coppia ferita e il presunto aggressore si conoscessero. L’uomo, in base a quanto riferisce TgCom24, sarebbe già stato dimesso dall’ospedale perché ferito in maniera lieve, mentre la sua compagna dovrebbe essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Dopo essere stata soccorsa è stata ricoverata presso l’ospedale di Torregalli in codice rosso, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA