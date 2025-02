A pochissimi giorni dalla recente violenta aggressione da parte di un Pitbull che si è verificata ad Acerra, un altro episodio simile si è registrato nella giornata di oggi in quel di Firenze dove un cane ha azzannato alla testa un neonato di appena 15 giorni che si trovava in braccio alla madre, ferendo in modo lieve nell’ovvia colluttazione che si è generata anche il padre 24enne del piccolo: il bambino è stato ovviamente immediatamente ricoverato al vicino ospedale pediatrico Meyer fiorentino dove è entrato in codice rosso in condizioni gravissime ed è subito stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico; mentre il padre è stato portato al Careggi per le medicazioni del caso.

Partendo dal principio, dalle prime ricostruzioni sembra che l’aggressione si sia verificata attorno alle 13:30 di oggi in via Franchetti – ovviamente a Firenze – durante un pranzo in famiglia al quale erano presenti il neonato, i suoi genitori ed altre tre persone: improvvisamente lo Staffordshire bull terrier che pare essere dello zio della giovanissima vittima, ha azzannato il neonato alla testa provocandogli una profonda lacerazione; mentre a dividerli sarebbe stato proprio il 24enne ferito, mentre contestualmente veniva lanciato l’allarme.

Neonato azzannato dal cane a Firenze: dopo l’intervento chirurgico non è più in pericolo di vita

All’arrivo dei paramedici e delle Forze dell’ordine di Firenze, la madre era già in macchina per raggiungere l’ospedale Meyer (dove è stata successivamente raggiunta per raccoglierne le generalità e l’eventuale denuncia, che non è chiaro se abbia effettivamente sporto): sono state confermate le identità di tutti i presenti e raccolti i primi racconti; mentre il padre è stato portato dai paramedici in codice giallo al Careggi e il cane affidato ai veterinari per tutti i controlli del caso.

Nel frattempo, il neonato azzannato dallo Staffordshire bull terrier è stato sottoposto al già citato intervento neurochirurgico, al termine del quale i medici hanno confermato che starebbe bene e non avrebbe riportato alcun danno neurologico visto che il morso avrebbe solamente lesionato la pelle e l’osso del cranio (ricostruito durante l’operazione) in modo non profondo: ora si trova ancora sotto stretta osservazione e ricoverato in terapia intensiva neonatale, ma fortunatamente non sembra essere più in pericolo di vita.