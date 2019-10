Firenze, orecchio ricostruito in 3D a bimbo di 13 anni/ Primo intervento in Italia

Un orecchio di un ragazzino è stato completamente ricostruito grazie ad una stampante 3D. L’operazione unica nel suo genere è stata portata a termine presso l’ospedale Meyer di Firenze, e tramite la stessa si è potuto ricostruire l’orecchio esterno di un giovanissimo paziente di 13 anni. Questi, come ricorda Repubblica, era affetto fin dalla nascita da Microtia, una malformazione congenita molto rara che colpisce 5 bambini su 10mila, e che porta al non sviluppo dell’orecchio. Partendo da una piccola porzione di cartilagini prelevate dalle costole del bambino, il chirurgo estetico ha creato la forma dell’orecchio, prendendo come modello quello della sua mamma. Si tratta della prima volta che in Italia viene portata a termine un’operazione di questo genere con tale tecnologia. Per arrivare in sala operatoria è stato portato a termine un lungo iter, a cominciare da una Tac che ha permesso di acquisire la forma esatta delle cartilagini del bambino.

FIRENZE, ORECCHIO RICOSTRUITO IN 3D: LE FASI DELL’INTERVENTO

Quindi è stata stampata con un avanzato software in 3D una copia delle stesse cartilagini e grazie al modello fisico in tre dimensioni si è potuto vedere con una precisione millimetrica, quale porzione prelevare. Come detto sopra, è stato poi preso come modello l’orecchio della mamma, che è stato successivamente riprodotto in 3D, e stampato in tutte le sue parti. Una volta entrati in sala operatoria, le varie cartilagini prelevate sono state modellate sulla base dell’orecchio della madre, ricreandolo in maniera pressoché identica. L’intero intervento è stato simulato più volte prima di quello effettivo, e così facendo i vari chirurgi impegnati hanno potuto affinare la propria tecnica di operazione, riducendo al minimo i rischi e nel contempo i tempi (ci sono volute “solo” sei ore). Il paziente di 13 anni subirà fra qualche mese un secondo intervento per ricostruire anche l’altro orecchio: “Per un bambino con una malformazione che era così evidente – le parole di Flavio Facchini, specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva nonché capo dell’equipe chirurgica – il recupero estetico acquista una grande valenza psicologica e sociale lui non aveva problemi di udito, ma la malformazione gli creava grande disagio”.

