Firmino alla Juventus?/ Calciomercato, ecco l’offerta per il brasiliano del Liverpool

Calciomercato news, l’offerta per portare Roberto Firmino alla Juventus

Il calciomercato estivo può regalare sempre qualche sorpresa e nelle ultime ore è arrivata un po’ in maniera inaspettata l’indiscrezione riguardante l’offerta bianconera per portare Roberto Firmino alla Juventus. Il tecnico Allegri avrebbe bisogno di un nuovo centravanti dopo il mancato riscatto per 35 milioni di euro di Alvaro Morata, per il quale l’Atletico Madrid non ha intenzione di abbassare le proprie pretese, e alla finestra rimane pure Marko Arnautovic del Bologna.

Calciomercato Juventus news/ Molina e Morata, doppio duello con l'Atletico di Madrid

Secondo quanto rivelato da Ekrem Konur, la Vecchia Signora si sarebbe fatta avanti con il Liverpool presentando una proposta da 20 milioni di sterline per provare ad aggiudicarsi il trentenne brasiliano, sotto contratto fino al giugno del 2023 e quindi fino al termine della stagione che sta per cominciare.

Calciomercato news, Firmino alla Juventus per completare l’attacco

Le chances di vedere Roberto Firmino alla Juventus entro la fine di questa sessione di calciomercato estivo potrebbero aumentare nel corso della settimana appena cominciata. Nella passata stagione con la maglia del Liverpool Firmino è stato in grado di mettere a segno 11 reti e di servire 5 assist vincenti per i suoi compagni in 35 presenze totali tra campionato e coppe. Dopo Firmino non è da escludere che la Juventus possa prendere in considerazione altri profili meno noti ai media.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ecco il piano per arrivare a Paredes

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Al lavoro per le cessioni di Rabiot, Arthur e Ramsey

© RIPRODUZIONE RISERVATA