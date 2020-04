Firmino alla Juventus?/ Calciomercato: operazione complessa, ma i sogni di Klopp…

Pubblicità

Di Roberto Firmino e della possibilità che il prossimo calciomercato potesse esserci un assalto da parte della Juventus avevamo parlato il mese scorso. Non è una trattativa in corso d’opera, quanto una suggestione: i bianconeri sono alla ricerca di un grande attaccante per il 2020-2021, per farlo potrebbero (o dovrebbero) liberarsi di Gonzalo Higuain e dei suoi 7,5 milioni di ingaggio ma, al netto di questo, è abbastanza chiaro come uno dei principali obiettivi di Fabio Paratici e Maurizio Sarri sia l’acquisto di una prima punta di livello assoluto, di quelle che fanno la differenza in Champions League e che possano rappresentare un partner affidabile e micidiale di Cristiano Ronaldo. Ecco: dal punto di vista squisitamente numerico e statistico, Firmino non vale qualche bomber che gira per l’Europa (e che infatti è nel mirino della Juventus, da Harry Kane a Mauro Icardi) ma è uno di quelli che ogni allenatore vorrebbe avere perché, quando il momento è caldo, non manca mai all’appuntamento. Qualche esempio? Prima del lockdown da Coronavirus il brasiliano ha regalato il primo Mondiale del Club al Liverpool e aveva segnato il gol che aveva ribaltato l’ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid, prima che si scatenasse Marcos Llorente.

Delle cifre della potenziale operazione di calciomercato avevamo già parlato; oggi torniamo ad accostare il nome di Roberto Firmino alla Juventus a partire dalle notizie che arrivano da Liverpool. Jurgen Klopp sembra intenzionato a creare un super attacco il prossimo anno: con la conferma di Mohamed Salah, il tecnico tedesco ha già messo sul mirino due grandissimi nomi. Il primo è quello di Kylian Mbappé, del quale abbiamo parlato recentemente; il francese pare più propenso a vestire la maglia del Real Madrid ma questo non dipende immediatamente da lui, i blancos potrebbero non avere le risorse per andare a prenderlo dopo aver sborsato tanti soldi per Eden Hazard (che non è ancora sbocciato) e Luka Jovic, e potendo non avere lo spazio giusto nella rosa. Il secondo profilo che i Reds hanno sott’occhio è Timo Werner: l’attaccante del Lipsia piace tantissimo anche alla Juventus, è destinato all’addio alla Red Bull e le ultime voci di calciomercato lo davano ad un passo dal Liverpool, che a gennaio si è idealmente aperto la strada andando a prendere Takumi Minamino dal Salisburgo. Qualora la società inglese dovesse acquistare entrambi, è fin troppo scontato pensare che almeno uno dei titolari del tridente debba fare le valigie: difficile anche numericamente trattenerli tutti perché andrebbe a creare problemi nello spogliatoio.

FIRMINO ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, LE SCELTE DI KLOPP

Certo, la possibilità che invece Klopp decida di non vendere nessuno dei suoi tre tenori è sempre aperta; a dirla tutta a partire potrebbero essere altri, da Divock Origi passando per Alex Oxlade-Chamberlain, andando eventualmente a disegnare una squadra tatticamente diversa. Però, visto che a bocce ferme si può ragionare in questo senso, gli acquisti di Mbappé e Werner spingerebbero più all’addio di Firmino che di Sadio Mané (o di Salah): il tedesco è una prima punta, il giovane francese si è fatto un nome (e che nome) con le sue volate partendo largo (così ha vinto il Mondiale) ma spesso e volentieri Thomas Tuchel lo impiega come centravanti tattico. Dunque, Firmino avrebbe molto meno spazio rispetto a prima; vero che il brasiliano (lo abbiamo detto) può giocare anche come trequartista ma Klopp utilizza specificamente il 4-3-3 per poi eventualmente cambiare in corso d’opera. Per amore del gioco e delle ipotesi possiamo pensare ad un Werner supportato da una linea con Salah-Firmino-Mbappé, ma comunque sia uno sarebbe ancora di troppo (resterebbe fuori Mané) e soprattutto, anche considerando l’enorme lavoro di pressing che l’allenatore chiede ai suoi attaccanti, la squadra sarebbe sbilanciata.

Ecco allora che la Juventus potrebbe davvero provare a mettere le mani su Firmino. Il brasiliano costa caro (tra i 90 e 100 milioni di euro), i bianconeri potrebbero provare ad abbassare il prezzo infilando qualche contropartita a centrocampo (attenzione al possibile sacrificio di Aaron Ramsey o Adrien Rabiot) ma soprattutto sgravando le casse degli ingaggi pesanti. Abbiamo già citato Higuain, ad andar via potrebbe essere anche Sami Khedira (in anticipo rispetto alla scadenza del contratto) oltre poi ai vari Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi. L’operazione Firmino resta molto complicata anche perché, in questo momento, il Liverpool non è una squadra che abbia bisogno di svendere i suoi gioielli e gioca sicuramente con il coltello dalla parte del manico; vero è anche che la Juventus negli ultimi anni ha riguadagnato il suo status di potenza in Europa e lo stesso Klopp l’aveva indicata come favorita per vincere la Champions League. un punto a favore anche per un’eventuale scelta di Firmino, adesso i discorsi sono prematuri ma vedremo come andranno le cose tra poco…



