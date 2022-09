FIRST BLOOD: COME NASCE UN SERIAL KILLER/ La nuova serie su Crime+Investigation

Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento su Crime+Investigation. A partire da domani, domenica 18 settembre 2022, sbarca sul canale 119 di Sky la serie First Blood: come nasce un serial killer in prima visione assoluta. Riflettori accesi sugli assassini seriali, un prodotto che si pone l’obiettivo di trovare una traccia che possa spiegare l’origine del male di questi individui.

First Blood: come nasce un serial killer è una serie in dieci episodi che ripercorre la vita di alcuni dei più efferati serial killer mai esistiti, ma cosa li ha resi così spietati? Che cosa può portare allo sviluppo di una personalità assimilabile a quella riscontrata spesso nei Serial killer?

Si partirà dall’infanzia e dalla loro adolescenza per ricostruire il profilo psicologico-comportamentale di questi malvagi assassini. Sono conosciuti in tutto il mondo per le loro azioni diaboliche e per il male che hanno seminato al loro passaggio, in First Blood: come nasce un serial killer scopriremo le cause e la loro genesi.

