First Strike, film su Italia 1 con Jackie Chan

Domenica 27 aprile 2025, nel pomeriggio di Italia 1 alle ore 16:20, l’azione si fa spettacolare con First Strike, pellicola del 1996 diretta da Stanley Tong (che aveva già diretto Chan in Terremoto nel Bronx), è il quarto capitolo della celebre saga di Police Story, anche se presenta uno stile vicino ai film di James Bond.

Pino Insegno, chi è la moglie Alessia Navarro? Hanno dei figli?/ "Insieme finchè morte non ci separi"

Protagonista assoluto di First Strike è Jackie Chan, leggenda vivente del cinema d’azione, nel ruolo dell’ispettore di Hong Kong Chan Ka-Kui (spesso chiamato semplicemente “Jackie” nelle versioni internazionali).

Famoso per eseguire personalmente stunt incredibilmente pericolosi e per il suo mix unico di arti marziali, comicità slapstick e azione mozzafiato, Chan qui si supera. Accanto a lui recitano Jackson Lou e Annie Wu. Le musiche della versione internazionale distribuita in occidente sono di J. Peter Robinson.

Al Bano Jr Carrisi, chi è?/ Dal rapporto coi genitori Al Bano e Loredana Lecciso al gossip

La trama del film First Strike: Jackie Chan diventa James Bond

In First Strike, l’agente Chan Ka-Kui viene reclutato dalla CIA e dall’intelligence russa (FSB) per seguire una donna di nome Natasha in Ucraina. Si sospetta che lei sia coinvolta nel traffico di un’arma nucleare rubata, guidato da un ex agente della CIA diventato trafficante d’armi, Jackson Tsui. La missione porta Jackie da Hong Kong alle montagne innevate dell’Ucraina, dove è protagonista di una spettacolare fuga in snowboard culminante in un salto verso un elicottero, per poi spostarsi in Australia.

Pino Insegno, chi è? Imbarazzo dopo gli ascolti flop/ "Polemiche? Mai ascoltate. I numeri li ho sempre fatti"

Qui, tra le ricerche della testata nucleare mancante nascosta in un acquario (che porterà a un’incredibile sequenza di combattimento subacqueo tra gli squali) e le interazioni con la sorella di Tsui, Annie, che sembra ignara delle attività del fratello, Jackie dovrà usare tutta la sua astuzia e le sue abilità marziali. L’apice dell’azione si raggiunge in un magazzino, dove Chan dà vita a un combattimento memorabile utilizzando una scala a pioli come arma e strumento acrobatico.