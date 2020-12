First Strike/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Bill Tung (oggi, 6 dicembre 2020)

First Strike andrà in onda su Italia 1 alle 16:00 di oggi, 6 dicembre. La pellicola è stata diretta da Stanley Tong nel 1996 ed è il quarto episodio di una serie di film Police Story molto famosa in patria. Il film vede come star principale Jackie Chan, molto amato anche in America, e il cast vanto i nomi di Jackson Lou, Bill Tung, Annie Wu, Yuri Petrov e Nonna Grishayeva. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati firmati da Greg Mellot e Elliot Tong e il prodotto finale ha riscosso un discreto successo.

First Strike, la trama del film

First Strike segue le vicende di un ispettore della polizia di Hong Kong di nome Jackie che viene incaricato dalla CIA e KGB di prendere un pericoloso criminale che ha rubato un ordigno nucleare in Ucraina. L’accaduto potrebbe avere grosse ripercussioni sulla sicurezza dell’umanità e dunque Jackie si ritrova coinvolto in una missione più grande di lui, soprattutto quando scopre che nella vicenda potrebbe essere coinvolto anche un agente della CIA stessa.

Da quel momento in poi partirà un indagine che porterà l’uomo in Australia e addirittura dietro le sbarre costringendolo a violare la legge per riuscire a difendersi e scoprire la verità con l0aiuto di alcuni suoi amici/colleghi e alle sue abilità nelle arti marziali. Riuscirà Jackie ad evitare un pericoloso incidente e allo stesso tempo a salvarsi la vita?



