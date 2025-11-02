Vincenzo Carbone ha illustrato le modalità con cui si procederà agli accertamenti ex post sui bonus erogati negli anni scorsi

Nei giorni scorsi ha tenuto banco l’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone. Il suo intervento ha toccato diversi temi, tutti più o meno collegati alla nuova organizzazione che vuole darsi l’Agenzia e alle linee guida che l’azione della stessa dovrà seguire nei prossimi anni.

Uno dei temi trattati riguarda le azioni messe in campo per recuperare gli “abusi” dei contribuenti in tema di bonus erogati durante la stagione del Covid-19. Si tratta delle misure introdotte nel 2020, in pieno lockdown, con l’intento di dare un impulso all’economia messa all’angolo dalla pandemia.

In quel periodo furono introdotti decine di bonus, alcuni veramente modesti nell’ammontare, ma, senza dubbio, molto accattivanti al momento dell’annuncio.

Oggi l’Agenzia delle Entrate sta verificando buona parte dei fruitori di questi bonus provando a contrastare ex post gli abusi che ci sono stati. L’attenzione mediatica si sta concentrando sulle verifiche dei bonus edilizi poiché l’annuncio del loro recupero, per la rilevanza dell’ammontare, “aiuta” il cammino della finanziaria.

Le ragioni della disfatta registrata nella stagione dei bonus sono da individuarsi, con ogni probabilità, nell’opportunità di aver concesso di operare lo sconto in fattura e/o la cessione dei crediti maturati congiuntamente alle proroghe, che sembravano tendere all’infinito, dei periodi di imposta per i quali erano maturabili i crediti.

I bonus edilizi sono risalenti nel tempo poiché le detrazioni di imposta da usufruire in dichiarazione sono state introdotte qualche decennio fa e il contributo che hanno dato al Pil è indubbio. Oggi, sotto la lente, ci sono i bonus introdotti nel 2020: Superbonus, bonus facciate, Ecobonus. In questi giorni sono partite moltissime lettere di compliance indirizzate a quei contribuenti che non hanno effettuato l’aggiornamento delle rendite catastali dopo i lavori per i quali era possibile usufruire del Superbonus.

La norma che consente questa azione è stata introdotta con la Legge di bilancio 2024 e si propone di recuperare, attraverso l’aumento della rendita catastale, gettito “erariale” attraverso l’Imu, l’imposta di registro ecc.. Il successo di questa azione pare più legata a ragioni di bilancio che a ragioni di diritto posto che l’obbligo non era previsto dalla legge, ma è stato introdotto ex post. A complicare la situazione intervengono interpretazioni forzate delle norme agevolative.

Un esempio per tutti è quello del riporto delle perdite in presenza di contributi Covid che pare fondarsi su ragioni di cassa più che su ragioni di diritto. Agire in questo modo può trasformarsi esso stesso in un “abuso”, alimenterà il contenzioso e incrinerà il rapporto cittadino-fisco. Tutto ciò conferma una costante ovvero che nessuno prova ad andare fino in fondo nella ricerca degli errori che hanno portato ad alimentare il deficit dei conti pubblici che alla fine sembrano essere sempre gli stessi: mancata regolamentazione ex ante.

L’altro tema interessante è stato quello del ricorso all’AI come strumento di supporto all’azione accertativa. È stato chiarito, prima che montasse la polemica, che la decisione finale su come saranno trattati i risultati delle analisi condotte dall’AI saranno comunque prese dai funzionari dell’Agenzia. Nessun automatismo quindi, ma sarà sempre l’uomo ad assumere la decisione finale.

Sul punto qualche dubbio rimane. Negli anni passati, infatti, molteplici sono gli incidenti provocati dalle liquidazioni automatiche che hanno portato alle cartelle pazze, ecc.. Malgrado le rassicurazioni i timori legati all’utilizzo dell’AI rimangono perché oltre agli abusi della Pa vanno sottolineati anche gli errori marchiani, di cui spesso si legge, in cui sono in corsi gli operatori del diritto nelle aule di giustizia (tribunali ordinari e corti di giustizia tributaria). Vedremo.

Altro accento è stato posto sul contributo fornito dalla e-fattura al recupero delle imposte evase. La fattura elettronica ha senza dubbio agevolato l’organizzazione aziendale. Dal lato del recupero dell’evasione l’unico vantaggio tangibile pare confinato alla velocità della rilevazione dei versamenti omessi. Rimane tutto invariato, infatti, dal lato delle azioni concrete da mettere in campo per recuperare l’evasione. Il rischio è che involontariamente rimarranno colpite aziende solo marginalmente colpevoli.

Da soli questi strumenti non stroncheranno le frodi posto che la filiera prestanome, intermediari finanziari compiacenti e i veri ideatori delle frodi rimarranno impuniti. Su questo versante potrà essere efficace solo un’azione decisa sui meccanismi di applicazione dell’Iva e sulla responsabilità degli operatori da definire ex ante e non ex post.

