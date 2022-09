Fisco e cartelle esattoriali/ 13 Milioni di invii: fine della tregua post Covid

Il Fisco si sta preparando a spedire 13 milioni di cartelle esattoriali. Dopo una tregua durante il periodo di Lockdown, dove le misure sono state allentate per non aggravare la condizione economica ai contribuenti, oggi l’Agenzia delle Entrate “non avrà pietà” per nessuno.

Se è pur vero che nel 2021 sono state cancellate molte cartelle esattoriali, ben presto 13 milioni di italiani vedranno arrivarsi delle notifiche dove il Fisco inviterà loro a risolvere debiti, ritardi o addirittura pagamenti mai effettuati.

Fisco e cartelle esattoriali:

Stando ad una stima effettuata dall’associazione Federcontribuenti ci sarebbero in totale 26 milioni di atti accumulati e già 13 milioni pronti per essere spediti. Non è detto però, che molte cartelle esattoriali potrebbero essere errate.

Negli ultimi anni ecco quali sono stati gli errori più comuni del Fisco:

Decadenza;

Prescrizione;

Tributi già versati;

Cartelle annullate dal Giudice;

Tasse automobilistiche non dovute;

Tassa rifiuti inviata al proprietario ma non al locatario.

Gli atti del Fisco che presentano degli errori vengono definite “cartelle pazze“. Sempre in base a quanto dichiarato da Federcontribuenti, quest’anno l’errore ammonterebbe al 56%. Si tratta ovviamente di stime generiche, fondate solo sulla percentuale di errore degli anni precedenti.

Fino ad oggi i contribuenti sono stati tutelati dalle misure – come abbiamo già detto – cautelative da parte del Governo. Durante la pandemia infatti, i tributi a credito dell’Agenzia delle Entrate o dal Fisco in generale, sono stati sospesi in via di una ripresa.

Ripresa che oggi c’è stata e che dunque, ha comportato la ripresa dell’invio delle cartelle esattoriali. La prescrizione di questi atti generalmente si verifica in cinque anni, e se teniamo conto che il primo lockdown a causa del Covid è stato a marzo 2020, da allora sono trascorsi soltanto due anni.

Ecco dunque che il Fisco non risparmierà nessuno riguardo la spedizione delle attuali 13 milioni cartelle esattoriali. Attenzione sempre ad eventuali errori.











