Recentemente l’Ocse – ovvero l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – ha pubblicato uno studio chiamato MNE Business Functions and Corporate Taxation nel quale ha analizzato l’impatto del fisco nelle scelte aziendali delle multinazionali sei mesi dopo l’introduzione della cosiddetta Global Minimum Tax che nelle ultime settimane è stata fortemente criticata da Donald Trump che la interpreta come una sorta di ritorsione contro le grandi aziende europee: nello studio dell’Ocse è stato preso in esame l’intero set di dati disponibili per il periodo 2017-2021 per 200 giurisdizioni fiscali differenti, cercando di capire come le multinazionali abbiano reagito a regimi di fisco più o meno rigidi.

Addio bancomat/ Prelievi senza carte: come si ritireranno i soldi? (12 febbraio 2025)

Partendo dal principio, lo scopo dello studio sulle multinazionali condotto dall’Ocse è fine a dare un’idea ai decisori politici sulle politiche fiscali da adottare nel loro paese dato che questa tipologia di aziende si stima impieghi circa un quarto della forza lavoro mondiale, contribuendo all’intera produzione mondiale per circa un terzo del totale: in altri termini, lo studio serve – insomma – per dare una sorta di guida per incanalare quei migliaia di miliardi di investimenti globalmente mossi dalle grandi aziende che operano nei vari mercati; capendo quale sia il miglior regime fiscale da adottare per evitare la delocalizzazione nei mercati secondari.

Rottamazione quater proroga/ Estensione di altri 4 mesi (anche il CPB)

Cosa dice lo studio Ocse su multinazionali e fisco: qual è l’impatto delle tasse sulle scelte aziendali?

Dall’analisi Ocse è complessivamente emerso che le scelte delle multinazionali sono solo parzialmente collegate al fisco dato che il principale impatto riguarda soprattutto le attività legate alle holding strettamente finanziarie; mentre dal punto di vista delle attività più routinarie (come per esempio la vendita, la produzione o i servizi) sono meno dipendenti dal regime di tassazione adottato dai singoli paesi.

Nel dettaglio: quando si tratta di holding finanziarie, le multinazionali – quasi naturalmente – preferiscono puntare su stati e paesi che adottano regimi fiscali agevolati con tassazioni inferiori al 15% (appunto, la Global Minimum Tax alla quale accennavamo in apertura) o addirittura azzerate con un impatto che supera il 70% rispetto ai regimi più stringenti; mentre dal punto di vista delle funzioni legate alla produzione e alla vendita l’impatto fiscale è quasi indifferente nelle scelte delle multinazionali, dipendendo più dai garantiti livelli produttivi (tra import, export e forza lavoro impiegata) che dalle effettive tasse.

Bonus psicologo 2025/ Nuovi fondi ma terapeuti in fuga (12 febbraio)