Nuovi strumenti digitali a disposizione del fisco, gestiranno database normativo, avvisi bonari e analisi sul rischio evasione

Fisco, arrivano novità grazie all’introduzione di strumenti digitali e innovazione tecnologica che permetterà sempre di più di alleggerire il lavoro delle istituzioni, prevenire l’evasione e allo stesso tempo garantire ai contribuenti una maggiore trasparenza e facilità di utilizzo. Nasce la nuova banca dati anagrafica e tributaria, una database che conterrà tutti i quesiti in materia di adempimenti, al fine di rispondere più agevolmente alle domande. La possibilità di consultazione sarà ampia e riguarderà tutte le tematiche, dalle prassi alle sentenze grazie all’immissione di informazioni su leggi, atti e procedure, per chiarire i dubbi senza dover più procedere alla richiesta di interpello.

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, ha illustrato il funzionamento dei nuovi sistemi informativi di Agenzia delle Entrate intervenendo ad un convegno sul tema in occasione del quale ha anche dichiarato come questa informatizzazione dei dati, permetterà anche di scongiurare più facilmente gli accertamenti, visto che si lavorerà soprattutto sulla prevenzione delle infrazioni grazie a compliance e concordato.

Fisco, nuovi strumenti digitali per facilitare le procedure: banca dati normativa e liste selettive per analizzare rischio evasione

Il fisco si arricchisce di nuovi strumenti di consultazione che funzioneranno in tempo reale per facilitare i contribuenti negli adempimenti tributari e nelle procedure. Non solo la banca dati e anagrafica che permetterà di avere a disposizione tutta la normativa, compresa la parte delle risposte agli interpelli da parte di Agenzia Entrate, ma anche un meccanismo che incrementerà il gettito spontaneo riducendo i casi di evasione fiscale e di conseguenza anche l’accertamento. Puntare su una risoluzione di confronto preventivo infatti, come ha sottolineato il viceministro Maurizio Leo, porterà ad un minore ricorso all’utilizzo di controlli.

La prevenzione degli errori da parte dei contribuenti sarà uno degli obiettivi del nuovo fisco digitalizzato, che utilizzerà gli archivi per analizzare i fattori di rischio e individuare i contribuenti ai quali inviare gli avvisi bonari. Le liste selettive poi permetteranno di inserire nel database tutti quei soggetti che necessitano di verifiche periodiche, sempre comunque nel rispetto della privacy e dei requisiti di sicurezza e riservatezza, che non saranno delegati soltanto all’algoritmo.