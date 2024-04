Fisco, le comunicazioni sull’App IO/ In arrivo messaggi su rimborsi, scadenze, adempimenti e rate

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che emetterà le sue comunicazioni attraverso l’App IO, sviluppata e gestita dalla società pubblica PagoPA, che integra tutti i servizi pubblici utili ai cittadini. È così che presto nella piattaforma compariranno anche le scadenze fiscali, i rimborsi, avvisi relativamente ad adempimenti e rate e qualsiasi altro genere di avviso simile. La lista dei contenuti a disposizione si allungherà via via col passare del tempo. È un modo per velocizzare e semplificare il meccanismo.

Mozzarella di bufala Dop: l'IA per riconoscere i prodotti fake/ Scende in campo Nina: ecco come funziona

L’obiettivo della Pubblica Amministrazione è quello di digitalizzare le operazioni il più possibile, anche se resteranno valide anche le altre metodologie, per coloro che sono meno avvezzi a questi meccanismi. L’App IO, in tal senso, rappresenta una comodità, dato che include anche altre amministrazioni, locali e nazionali, che sono accreditate al servizio. Le informazioni utili in questo modo difficilmente possono andare perse, come avviene ad esempio spesso con le e-mail pure con gli sms. È ormai da alcuni anni che il processo è stato avviato. In molti ricorderanno l’utilizzo della piattaforma durante la pandemia di Covid-19, quando all’interno di essa venivano caricati i green pass ottenuti attraverso la vaccinazione.

Amazon Fresh disponibile ora per tutti/ Si potrà fare la spesa anche senza essere iscritti a Prime

App IO, come scaricarla: disponibile per tutti i cellulari

Per coloro che ancora non avessero a disposizione l’App IO, è possibile scaricarla gratuitamente sul proprio smartphone attraverso gli store iOS e Android. Per poterla utilizzare è però necessario identificarsi. Le metodologie attraverso cui ciò è fattibile sono due: le credenziali SPID oppure con carta d’identità elettronica (CIE). Una volta che il login sarà avvenuto, si potrà avere accesso a tutte le informazioni utili contenute all’interno della piattaforma. Sarà successivamente possibile scegliere un PIN oppure impostare il riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto) così da potere effettuare in modo più veloce, ma comunque sicuro. Ad ogni nuovo accesso all’app, viene inviata una e-mail per garantire la sicurezza ed evitare usi impropri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA