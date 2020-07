Fisco, scadenze Iva-Irpef domani 20 luglio/ Tasse da 8,4 mld: no proroga, ira imprese

Nessuna proroga, entro domani 20 luglio imprese, Partite Iva e professionisti dovranno pagare le scadenze fiscale per quasi 8,4 miliardi di euro che entreranno nelle tasche dello Stato dopo i mesi durissimi dell’emergenza Covid-19. Il sottosegretario al Tesoro, Alessio Villarosa, ha confermato che il Governo non intende porre proroga al 30 settembre come invece richiesto dalle imprese (e dal Centrodestra compatto) per il maxi esborso di tasse previsto entro domani dopo l’ultimo Dpcm “sposta scadenza” posto a emesso a fine giugno. Il governo ha rinviato le scadenze ordinarie del 30 giugno e del 30 luglio con maggiorazione dello 0.4 per cento, rispettivamente al 20 luglio e al 20 agosto: «L’ulteriore proroga richiesta, secondo gli uffici, inciderebbe – ha spiegato Villarosa – sull’elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate della Nota di aggiornamento al DEF che, come noto, deve essere presentata al Parlamento entro la fine del mese di settembre».

Tra oggi e domani sono previste le scadenze fiscali per saldo 2019 e acconto 2020 delle imposte sui redditi: il pagamento per le Partite Iva soggetti Isa e il saldo 2019 dei versamenti Iva. Sono tantissime le tasse in scadenza e vien difficile elencarle tutte: acconto 2020 e saldo 2019 anche per i soggetti Ires e per l’Irap, in generale il “riassunto” del Messaggero Economia prevede entro domani sera il pagamento per «Irpef, addizionali, Ires, Irap, saldo e primo acconto cedolare secca, imposte sostitutive, tra cui la flat tax dei forfettari».

SCADENZE FISCO: IRA COMMERCIALISTI E IMPRESE

I commercialisti sono però sul piede di guerra contro il Governo per la mancanza di sensibilità nel prorogare una scadenza come quella del 20 luglio a fronte non di “errori” e dimenticanze delle imprese, ma per il mancato introito dovuto dal lockdown e alla crisi post-Covid. Domani e nei prossimi giorni si andrà dalle proteste alla disobbedienza fiscale: «inevitabile valutare concrete azioni di protesta della categoria, tra le quali non escludiamo lo sciopero. il Governo si sta esponendo a una magra figura, perché tanti meno saranno i contribuenti che autonomamente sceglieranno di non versare il 20 luglio o il 20 agosto con maggiorazione dello 0,4%, tanto più sarà inevitabile per il Governo fare marcia indietro e riaprire i termini di versamento senza sanzioni fino al 30 settembre, come già avrebbe dovuto fare», spiega il comunicato dei commercialisti nazionali.

CDX CONTRO GOVERNO “DISOBBEDIENZA FISCALE”

Il no del Mef e del Governo Conte ha però sollevato l’ira anche delle opposizioni, con la Lega che commenta «Il no del governo alla proroga delle scadenze fiscali un male al paese. Arrivare allo scontro frontale con i commercialisti, dopo una crisi imprevista ed imprevedibile, non prestare alcuna attenzione alla loro chiara denuncia che imprese e cittadini le tasse il 20 luglio non riescono a pagarle e negare la deroga, la dimostrazione della miopia, dell’arroganza e della lontananza dal tessuto sano del Paese che questo governo incarna», attaccano i capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

Forza Italia infine chiede la disobbedienza fiscale come forma di protesta contro queste maxi scadenze fiscali da 8,4 miliardi di euro che andranno a riempire le casse languenti dello Stato in periodo Covid: «lunedi’ prossimo nessuno ottemperi agli obblighi delle scadenze. Uno Stato democraticamente maturo – attacca Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera – deve essere anche Stato leale, corretto, onesto ed equo con i propri contribuenti, se ciò non accade è bene che questi prendano in considerazione ogni opportunità, anche quella di non pagare le tasse. Forse, solo a seguito di una vera e propria rivolta pacifica del buonsenso chi governa sarà costretto ad aprire gli occhi e a fare i conti con la realtà».

