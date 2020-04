Fisher Island/ Coronavirus, i miliardari comprano test: altra polemica sulla sanità

Pubblicità

Ve la ricordate l’Isola di San Giulio “favoleggiata” da Gianni Rodari? Quella del Barone Lamberto, che aveva scoperto di poter restare in vita se qualcuno pronunciava costantemente il suo nome, e che alla fine era risuscitato dalla tomba? Ecco, a Fisher Island non c’è nulla di soprannaturale ma i suoi abitanti, o semplicemente chi ci lavora, in questi tempi di Coronavirus si possono considerare dei privilegiati. Intanto, anche loro sono miliardari: l’isola si trova all’estremo Sud di Miami Beach, la sua superficie è inferiore al Kmq e i residenti sono poche decine di persone, che nel corso degli anni hanno costruito. Il punto è che a Fisher Island, una delle località il cui livello di benessere economico è tra i più alti negli Stati Uniti, sono soliti trascorrere le vacanze personaggi illustri del mondo dello sport o dello spettacolo. Un esempio? Shaquille O’Neal, l’ex tennista Caroline Wozniacki – ora con il marito David Lee – Puff Daddy, Gloria Estefan, fino a Mel Brooks e Oprah Winfrey come riporta corriere.it. Proprietari di seconde, terze o anche quarte case: nei giorni del Coronavirus gli abitanti di Fisher Island si sono moltiplicati.

FISHER ISLAND, TEST AD ABITANTI E LAVORATORI

Il motivo è presto detto: in questo paradiso, dove sorgono campi da tennis e condomini, qualche villa e un campo da golf, una Spa e un centro benessere, si è deciso che chi transita sull’isola (i circa 400 lavoratori che vi si recano quotidianamente in traghetto) e chi ci abita permanentemente debba avere il tenore di salute migliore possibile. Qui l’età media, almeno dei residenti, supera decisamente i 60 anni: ecco allora che potremmo dire “potenza dei soldi” e, laddove il Barone Lamberto con le sue ricchezze si comprava la vita eterna, a Fisher Island hanno acquistato migliaia di kit rapidi per effettuare test allo scopo di verificare l’eventuale contagio da Coronavirus e lo sviluppo degli anticorpi. Non si tratta del tampone nasofaringeo cui siamo abituati e del quale si sente tanto parlare, ma di qualcosa di più: a fornirli è la clinica universitaria di Miami. Purtroppo, ma del resto era anche ovvio, la notizia non è piaciuta a chi negli Stati Uniti non si può permettere nemmeno il normale tampone: un altro elemento a supporto della netta discrepanza tra sanità pubblica e privata.

Il tema è scottante, ma l’Università di Miami ha già espresso la sua linea di difesa: naturalmente i venditori del test sono preoccupati dal fatto che questo atteggiamento possa essere considerato discriminatorio, e ha già emesso un comunicato dichiarando di aver fornito i test “in conformità con i nostri standard clinici, che sono progettati per soddisfare le esigenze di salute di tutte le comunità che serviamo”. Ovvero: tecnicamente il test può essere utilizzato da chiunque, ma la clinica si è affrettata anche a far sapere che non porta risultati attendibili al 100% (gli anticorpi si sviluppano dopo qualche giorno) e che, non trovandosi facilmente in distribuzione, ci sarà ora una corsa da parte della Food and Drug Administration per autorizzare la messa in commercio di altri tipi di test. Intanto a Fisher Island si godono la quarantena, potendo eventualmente avere una rapida conferma sullo stato di salute dei suoi occupanti: non è da tutti.



