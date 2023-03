“Fisioterapista minaccia diffusione mie foto nuda”/ Vittima revenge porn: “Incubo”

Una vittima di revenge porn, a volto coperto e con il nome di fantasia Maria, è stata intervistata ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 7 marzo 2023. La donna da due anni a questa parte non vive più serenamente e ha anche tentato il suicidio dopo essere stata ricattata dal fisioterapista che la curava e con cui ha avuto una relazione: “Da quando ho interrotto il rapporto con quell’uomo, non pronuncio più il suo nome, perché mi provoca ansia – ha asserito la diretta interessata –. Si è rivelato il mio peggiore incubo. A seguito di un incidente stradale, necessitavo di cure fisioterapiche e decisi di rivolgermi a lui. Avevamo stretto un rapporto amichevole: lui era simpaticissimo, gentilissimo, ironico, un uomo brillante”.

Il fisioterapista ha dato i primi segnali di follia “dal momento in cui ho cominciato a fare qualche passo indietro, accorgendomi della sua volontà di isolarmi da tutto e da tutti – ha proseguito Maria –. Lui mi dava vere e proprie linee guida su come affrontare la vita. Mi diceva di essere più dura nei confronti degli altri, perché a suo dire ero fragile”.

MINACCE DI REVENGE PORN DA PARTE DEL FISIOTERAPISTA: “PUBBLICHERÒ TUTTE LE TUE FOTO SU INTERNET”

Fra gli sms mandati su WhatsApp alla vittima di revenge porn dal fisioterapista, ve ne è uno che recita: “Davvero pensavi di lasciare un leader e numero uno al mondo come me? Ho le tue foto nuda e saranno tutte pubblicate su internet”. Non solo… Maria ha aggiunto: “Dopo avere appreso la gravità della cosa, io sono svenuta. Lui ha dichiarato esplicitamente di avere mie foto intime inequivocabili e ‘farò tremare Manfredonia. Ti farò uccidere da sola’”.

L’avvocato Elda Panniello, che difende la vittima, ha dichiarato: “Questo signore è stato denunciato recentemente. Detto ciò, le indagini sono partite da poco, perché la signora ha sporto denuncia da meno di un mese. Il pm ha applicato la legge sul Codice Rosso, in quanto questo soggetto è indagato per revenge porn, ma anche per il reato di stalking, tenendo presente che nel periodo natalizio ha inviato sull’utenza della signora Maria oltre 1.000 messaggi, tutti a scopo di ricatto”.











