L'incontro al Meeting di Rimini con il vicepresidente esecutivo della Commissione UE, Raffaele Fitto: dialogo con Vittadini e Della Bianca (Cdo) sull'Europa

IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SBARCA AL MEETING DI RIMINI: COME SEGUIRLO IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Presente anche lo scorso ma in qualità di Ministro per gli Affari UE, Raffaele Fitto torna al Meeting di Rimini (qui l’intervista esclusiva al “Sussidiario.net“, ndr) appena 12 mesi dopo con un incarico di ancor più rilievo e prestigio: dopo l’introduzione di Mario Draghi lo scorso venerdì, la “risposta” diretta da Bruxelles arriva con il nuovo vicepresidente della Commissione Europea, presente oggi 26 agosto all’incontro del Meeting Rimini 2025 per parlare del futuro e dell’unità dell’Unione Europea.

Con la possibilità di seguirlo direttamente in presenza presso la Sala Conai A4, l’incontro dal titolo “Coesione e sviluppo per un’Europa unita” vede la presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea (con la delega a Coesione e Riforme) Raffaele Fitto, assieme al Presidente della Compagnia delle Opere Andrea Della Bianca e al Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini.

Sarà possibile inoltre seguire l’intero intervento dalla kermesse di Rimini con i canali social e YouTube del Meeting di Rimini, oltre alle pagine in live streaming del “IlSussidiario.tv”, così come le dirette di Rai News24, Telpace e AGI. L’appuntamento con l’incontro nato in collaborazione con la Commissione Europea è previsto per oggi lunedì’ 26 agosto 2025 alle ore 19, per l’appunto presso la Sala Conai A4.

DA DRAGHI A FITTO: LA CENTRALITÀ DI UN’EUROPA UNITA PER SUPERARE LE (TANTE) CRISI

Se la scorsa domenica era stata la Presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen a “rispondere” sulle colonne del “Sole 24 ore” alle importanti critiche mese in evidenza dall’ex Premier Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini, la presenza oggi di Raffaele Fitto sul palco della 46esima edizione della kermesse nata dall’idea di Comunione e Liberazione permetterà di entrane nel vivo dei problemi sollevati dall’ex leader della Banca Centrale Europea.

È infatti nello sviluppo economico e nella coesione sociale che può ripartire la complessa macchina “Europa” dopo troppi anni di austerità, crisi e mancanza di leadership che hanno affossato il valore della competitività delle aziende rispetto ai competitor internazionali: come invitano gli organizzatori del Meeting presentando l’incontro con il vicepresidente UE, il punto cruciale è poter rilanciare lo sviluppo europeo davanti ad un sincero ideale di «maggiore integrazione con l’obiettivo di una crescita equa e sostenibile».

Come intraprendere tali passi, da dove poter ripartire e come inquadrare la difficile stagione di guerre, dazi e disgregazione geopolitica, sono i punti cardine dell’incontro atteso oggi tra Fitto e i responsabili di CdO e Fondazione per la Sussidiarietà: seppur complesso, lo scenario con dazi al 15% sui prodotti UE negli States ha quantomeno evitato una guerra commerciale che l’Europa oggi non poteva permettersi. Secondo Fitto, la collaborazione è fondamentale per un vero rilancio di coesione e sviluppo verso un radicale ribaltamento delle regole europee che in questa Legislatura devono essere semplificate e limitate.