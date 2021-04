Fiumara Vs Gilles Rocca “Si è mangiato il cervello”/ “È scortese con le donne!”

Si parla di Isola dei Famosi a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 6 aprile. In studio si discute in particolare di Gilles Rocca e delle accuse ricevute anche dai compagni concorrenti di avere spesso atteggiamenti aggressivi, anche con le donne. Accuse da lui prontamente rigettate. Nel salotto di Barbara D’Urso c’è tuttavia chi concorda con queste critiche, come Lory Del Santo che dichiara: “Gilles vuole diventare leader con i muscoli, non ha capito che si diventa leader col cervello”.

Chi però ha le parole più dure per Gilles è il paparazzo Alex Fiumara. “Un uomo non si può girar così nei confronti di una donna, è sbagliato! C’è un limite a tutto.” ha esordito l’ospite della D’Urso, che ha però poi proseguito con accuse più pesanti.

Fiumara contro Gilles Rocca: Barbara D’Urso interviene a difesa del naufrago dell’Isola dei Famosi

C’è chi a Pomeriggio 5 ha fatto notare che il nervosismo, spesso la rabbia, sono causati dalle condizioni di fame difficili dell’Isola dei Famosi, ancor di più quando si tratta di persone con fisici muscolosi e quindi ancor più bisognosi di calorie. Fiumara, però, non trova che questo giustifichi il comportamento di Gilles Rocca: “Abbiamo avuto anche altri muscolosi nelle puntate dell’Isola, anche più di lui, non è che si sono mangiati il cervello in quella maniera lì! Muscolo non vuol dire che il cervello diminuisce. Lui si è rivolto in maniera molto scortese con le donne e non va bene!” ha tuonato. A difesa di Gilles si è però schierata Barbara D’Urso, sottolineando di non aver mai notato un solo comportamento scortese o aggressivo dell’uomo.

