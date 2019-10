Fiumefreddo Bruzio, Bova e Rocca Imperiale/ Borgo dei borghi, la Calabria

Fiumefreddo Bruzio, Bova e Rocca Imperiale sono i comuni che si contendono il ruolo di portabandiera della Calabria nella finale de “Il Borgo dei borghi” su Rai Tre. Scopriamoli tutti e tre a partire dal borgo in provincia di Cosenza affacciato sul Mar Tirreno. Dal 2005 Fiumefreddo è entrata a far parte del club dei Borghi più belli d’Italia, poiché i suoi paesaggi e la sua storia culturale sono a dir poco sorprendenti. La sua superficie è di circa trenta chilometri quadrati ed è per lo più di tipo collinare. Fiumefreddo è località perfetta non solo per gli amanti del mare ma anche per gli appassionati dei boschi: qui infatti ve ne sono di castagni, mortella e querce, nei quali è possibile raccogliere numerose piante aromatiche come menta e origano. Il centro storico di Fiumefreddo è un borgo medievale rivitalizzato nel 1975 dal pittore siciliano Salvatore Fiume, il quale dipinse gratuitamente sia la cupola della cappella di San Rocco, sia alcune zone del castello e, negli anni Novanta, regalò due statue di bronzo alle due piazze della città, ossia La Ragazza del Surf e La Piccola Gemma. Da non perdere il belvedere di Fiumefreddo, a dir poco emozionante.

IL BORGO DEI BORGHI, BOVA

C’è anche Bova, o Bova Superiore, a contendere a Fiumefreddo Bruzio e a Rocca Imperiale il ruolo di rappresentante della Calabria nella finale de “Il borgo dei borghi”: piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, esso conta poco meno di cinquecento abitanti. Bova viene considerata la capitale della cultura greca calabrese, in quanto ricca di testimonianze risalenti alla suddetta epoca. Le origini di questa località sono molto antiche, basti pensare al ritrovamento di numerose armi in silicio risalenti al Neolitico. Persino all’interno dell’antico castello vi furono insediamenti umani preistorici. All’entrata del paese si trova un’antica locomotiva a vapore, simbolo delle ferrovie e degli abitanti che svolsero questo lavoro. Per trasportarla fin qua si dovettero allargare alcuni punti della carreggiata.

IL BORGO DEI BORGHI, ROCCA IMPERIALE

Rocca Imperiale si trova in provincia di Cosenza e conta circa 3300 abitanti. Questa località è famosa per i suoi limoni pregiati, i quali si sono aggiudicati il marchio IGP e sono stati riconosciuti come Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Il suo centro storico è invece il più settentrionale dell’intera Calabria; le sue case sono disposte a scalinata e conducono al Castello Svevo, edificio che sovrasta l’intero paese. In antichità, prima dell’invenzione della polvere da sparo, nel castello erano presenti balestrieri e arcieri, il cui compito era quello di difendere il paese dagli attacchi nemici. Un altro edificio degno di nota è la Chiesa Madre, costruita nel 1964 per volere di Don Francesco Guarino, parroco del comune. Il suo aspetto esterno ricorda quello di un nave e simboleggia la Chiesa che conduce i fedeli verso il cielo, mentre quello interno ha la forma di un anfiteatro per consentire a tutti di assistere alle varie celebrazioni in maniera equa.



