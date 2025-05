È un vero e proprio giallo quello del cadavere recuperato nella serata di ieri dal Tevere, all’altezza di via Pal Grande in zona Fiumicino, appartenente a una donna probabilmente di origine africana che, per ora, non sarebbe stata ancora identificata a causa dell’avanzato stato di decomposizione — unitamente al fatto che sarebbe stata immersa per parecchie ore, forse giorni, nell’acqua del fiume — in cui versava il corpo al momento del recupero: attualmente, sul caso stanno indagando le forze dell’ordine di Fiumicino; mentre il cadavere della donna risulta essere stato consegnato, per tutti i rilievi del caso — tra l’autopsia e il prelievo delle impronte dentali e digitali — al medico legale romano di Verano.

Denisa scomparsa a Prato, avvocato indagato per sequestro di persona/ La svolta e l'ipotesi della Procura

Fiumicino, recuperato un cadavere di donna dal Tevere: per ora non sarebbe ancora stato identificato

Partendo dal principio, il ritrovamento del corpo nel Tevere risalirebbe alla prima serata di ieri — martedì 27 maggio 2025 — quando il titolare di una compagnia navale di Fiumicino è stato allertato dall’autista di un motoscafo che avrebbe notato “il corpo di una donna — spiega lo stesso titolare, Mario Giua, citato da Repubblica — impigliato in un grosso albero sulla riva del fiume”: il corpo in quel momento stava venendo lentamente trascinato verso la foce e, dopo aver allertato le autorità, Giua ha proceduto personalmente al recupero della salma grazie al gancio di una delle sue imbarcazioni.

Liliana Resinovich, verso 3 incidenti probatori/ La difesa di Visintin: "Claudio Sterpin non è teste chiave"

Il corpo della donna “di giovane età”, recuperato a Fiumicino, “era di carnagione scura”, vestito con “un jeans e una maglietta blu a maniche corte” e, secondo Giua — circostanza che non trova riscontro da parte degli inquirenti —, non presentava segni di violenza nelle parti del corpo esposte dai vestiti: la donna non aveva alcun documento con sé e, a causa delle pessime condizioni del corpo, per ora l’identificazione starebbe procedendo a rilento; e, mentre non risultano corrispondenze dal registro delle persone scomparse nell’area denunciate alle autorità, non si esclude nessuna pista, tra un gesto volontario e un ipotetico omicidio.