FIUMICINO, CADONO PEZZI DI AEREO NORWEGIAN SU CASE E AUTO/ Atterraggio d’emergenza

Momenti di panico a Fiumicino quando dal cielo sono piovuti sull’aeroporto “Leonardo da Vinci” frammenti di un aereo impegnato in un atterraggio d’emergenza. Il velivolo che stava letteralmente perdendo pezzi apparteneva alla compagnia “Norwegian” che da pochi minuti era decollato dallo scalo romano. Qualcosa evidentemente deve essere andato storto se è vero che l’aereo poco dopo è stato costretto a fare ritorno alla base in condizioni di difficoltà. Non è chiaro da quali parti dell’aereo si siano staccati i suddetti frammenti, fatto sta che alcuni di questi pezzi sono andati a finire sui tetti e su alcune auto della zona di Fiumicino. Fortuna ha voluto che nessuno di questi abbia provocato danni alle persone: secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, infatti, non ci sarebbero feriti.

FIUMICINO, CADONO PEZZI DI AEREO NORWEGIAN SU CASE E AUTO

I danni maggiori procurati dalla caduta dei pezzi di aereo della compagnia Norwegian su Fiumicino sono quelli registrati su case e macchine. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, alcune automobili hanno infatti subito dei danni ai vetri di lieve entità. Diverse persone sono scese in strada: le testimonianze dei cittadini parlano di frammenti di alcuni centimetri, il più grande 5/10 centimetri, piovuti dal cielo alle 16.46. Dopo l’allarme lanciato dalle persone presenti, sul posto si sono portati immediatamente carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile. Da quanto emerso finora, a causare l’incidente sarebbe stato un problema tecnico ad un motore del Boeing 787 della compagnia norvegese. Il volo, decollato da Fiumicino con 298 passeggeri e diretto a Los Angeles intorno alle 16:30, si è visto costretto all’atterraggio d’emergenza sulla pista 16 destra senza incontrare particolari problemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA