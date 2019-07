Fiumicino, tromba d’aria: morta una donna/ A Roma allagata la Metro A

Tragedia avvenuta nelle scorse ore a Fiumicino, Roma, dove una donna è morta a seguito di una tromba d’aria. L’episodio è riportato in queste ultime ore dai principali quotidiani online, a cominciare da Repubblica, che racconta di come l’incidente sia avvenuto nella zona di Focene. La vittima si trovava all’interno della sua auto, investita in pieno dalla furia del vento e sbalzata dalla carreggiata dove stava viaggiando, in via Coccia di Morto. L’episodio si è verificato di preciso poco prima delle tre della notte fra sabato 27 e domenica 28 luglio, e la donna è pressoché morta sul colpo a causa del forte impatto provocato dopo il sollevamento da terra. Un evento che ha provocato numerosi danni nella zona di Fiumicino (il sindaco è stato informato dell’incidente mortale e l’aeroporto è stato chiuso temporaneamente), ed in particolare ad un distributore di carburante, che è stato pressoché distrutto dalla furia del vento, nonché ad altre auto parcheggiate dove è avvenuta la tragedia, ma che fortunatamente non avevano occupanti al suo interno.

FIUMICINO, TROMBA D’ARIA: MORTA UNA DONNA

Una vettura, ad esempio, è stata sollevata da terra ed è finita accartocciata contro il guard rail, a testimonianza del violento maltempo che ha colpito la capitale, e in generale tutto il centro Italia, nelle scorse ore. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, ma anche la polizia, i vigili urbani e la protezione civile, e la via che collega Focene a Fiumicino è stata chiusa e risulta al momento interdetta al traffico. Danni anche a Roma, come riferisce Repubblica, a cominciare dalle stazioni della metropolitana della Linea A, Roma Repubblica e Cipro, dove viene segnalata acqua: “I treni – ha fatto sapere Atac – non fermano temporaneamente a stazioni Repubblica e Cipro per la presenza di acqua proveniente da aree esterne. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino”.

