Flaminia Romoli nuova concorrente del Grande Fratello 2025: elegante, brillante e pronta a mettere in crisi gli altri inquilini.

Flaminia Romoli nuova concorrente del Grande Fratello 2025: laureata in Scienze Politiche

Continuano gli ingressi dei concorrenti del Grande Fratello 2025, e stavolta è il turno di Flaminia Romoli, laureata in Scienze Politiche classe 1994. L’annuncio è stato dato in anteprima da Davide Maggio, il quale ha svelato che la 31enne parteciperà a questa edizione del reality di Simona Ventura. Ma conosciamola ancora meglio.

Stasera, lunedì 6 ottobre 2025 va in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello 2025 con tantissime novità, tra cui l’entrata della nuova concorrente Flaminia Romoli. Si è laureata alla LUISS e poi ha conseguito un Master in Luxury Fashion & Retail Management. Nel suo curriculum si trovano lavori inerenti al marketing, mentre ad oggi lavora a Roma organizzando eventi alla CEOforLIFE. Flaminia Romoli parla lo spagnolo e l’inglese, utilissimi per il suo lavoro.

Flaminia Romoli, chi è? Le anticipazioni di Simona Ventura

Al momento non si sa molto della vita privata di Flaminia Romoli, non sappiamo dunque se ci sia un fidanzato nel suo cuore, e dovremo aspettare l’inizio della trasmissione per conoscerla meglio. Di certo Simona Ventura ha mantenuto la parola, ecco cosa diceva nelle anticipazioni di questa edizione del Grande Fratello: “Ci saranno diverse sorprese: tra i partecipanti vedremo anche italiani di seconda generazione e tutte le regioni del Paese saranno rappresentate, dal Sud al Nord passando per il Centro”, e ancora, ha sempre voluto puntare su persone vere: “Abbiamo deciso di puntare su persone vere, genuine e spontanee. I vip, invece, fanno televisione di mestiere e portano dinamiche completamente diverse, basate su logiche differenti”. Sarà una di loro anche Flaminia? Noi incrociamo le dita.