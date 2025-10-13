Flaminia Romoli ha raccontato al Grande Fratello 2025 di un rammarico relativo al rapporto con i genitori: “Sono molto rigidi…”.

Flaminia Romoli inizia ad aprirsi al Grande Fratello 2025; non è facile mettersi a nudo dal punto di vista del racconto, l’esperienza inedita di un reality è certamente croce e delizia dal punto di vista dell’esposizione. La concorrente, in un attimo di relax con i coinquilini, ha però deciso di approfondire il discorso relativo alla sua famiglia con un focus in particolare sui genitori. Un rapporto particolare, quasi formale, scandito da un concetto forte di educazione che in un certo senso limita quello che sarebbe il suo desiderio di una maggiore complicità.

“I miei genitori vivono in Kenya; siamo andati lì quando avevamo 10, mio padre rimase lì per comprare una casa ed ha iniziato un business da imprenditore. Quello è il posto del mio cuore”. Inizia così il racconto di Flaminia Romoli – in una clip pubblicata dal sito ufficiale del Grande Fratello 2025 – a proposito dei suoi genitori. Ora sia la mamma che il papà vivono in Africa e ovviamente la distanza ha un peso anche dal punto di vista della tipologia del rapporto che, già nell’infanzia, risultava particolarmente rigido.

Grande Fratello 2025, genitori di Flaminia Romoli: “Ora viviamo lontani…”

“I miei genitori hanno aspettato che io facessi 18 anni e a quel punto si sono trasferiti lì, io ci vado ogni Natale per 20 giorni. E’ stranissimo averli così lontani, ma abbiamo un rapporto fortissimo e di grande rispetto”. Flaminia Romoli – concorrente del Grande Fratello 2025 – ha dunque posto l’accento sulla tipologia di rapporto con la mamma e il papà: “Siamo una famiglia molto autoritaria, c’è proprio il rispetto dei ruoli. A papà per tanti anni ho dovuto chiedere il permesso per alzarmi da tavola; mamma ancora adesso mi riprende quando parliamo”. In un certo senso quella tipologia di rapporto ha un peso non proprio piacevole; come da lei raccontato, la mancanza di un legame più leggero e con meno congetture sarebbe ciò che ricerca oggi. “Manca diciamo la complicità, qualcosa di lontanissimo. Non cerco altro, li sento poco, mi piacerebbe avere quel tipo di rapporto lì”.