Flash Kidz, vincitore Ballando con te/ Video: urla di gioia, un trionfo meritato!

I Flash Kidz sono i vincitori di Ballando con te, la gara disputata a margine di Ballando con le stelle riservata alla gente comune. A decidere il loro trionfo sono stati i voti del pubblico da casa che ha potuto sbizzarrirsi tra Facebook, Instagram e Twitter. I Flash Kids erano arrivati al capitolo finale insieme a Giorgia Pia Gatto, Marek Cusano e L’officina di Danza. Con le ragazze di quest’ultimo gruppo erano riuscite a ottenere un pass per il duello finale, esplodendo in un vero e proprio grido di gioia per la conquista di un successo che non era inaspettato ma che è stato sudato lungo le settimane di questa avvincente competizione. Vedremo se questa possibilità sarà per loro una rampa di lancio e se avranno spazio nel mondo dello spettacolo italiano come sicuramente meriterebbero.

Flash Kidz, vincitore Ballando con te: chi sono?

Chi sono i Flash Kidz freschi vincitori di Ballando con te? Il gruppo di ballerini è guidato da Andrea Bertocci, istruttore e leader che appartiene alla scuola di danza di Manola Feira e cioè la Flash Dance di Arezzo. Una disciplina quella portata sul palcoscenico che unisce all’effervescenza della breakdance contaminazioni di danza contemporanea e flamenco. Uno spettacolo che ha convinto il pubblico di casa, padrone del loro destino e in grado di regalargli la soddisfazione della vittoria. Ciò che ha colpito molto di questo team di ballerini è la tecnica che permette loro di abbinare diversi stili e che è in grado di regalare sorrisi al pubblico di casa. Vedremo se la loro carriera subirà un’impennata come sicuramente meritano.

