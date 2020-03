FLASH MOB CORONAVIRUS: APPLAUSI AI MEDICI/ Video: alle 18 “Azzurro” di Celentano…

“Sabato 14 alle ore 12 tutti affacciati da finestre e balconi per applaudire l’Italia che non molla”. Questo l’appello pubblicato su Facebook dalla pagina “Flash mob Applaudiamo l’Italia” raccolto da migliaia di persone da Nord a Sud per manifestare la resilienza degli italiani contro il coronavirus. E dopo la musica sui balconi di ieri, i video arrivati da ogni parte della Penisola per esprimere il senso di comunità nonostante le limitazioni imposte dal governo al fine di preservare la salute pubblica, oggi l’omaggio è stato riservato ai medici e agli infermieri, i soldati in prima linea di questa guerra contro un nemico invisibile, infinitamente piccolo eppure temibilissimo: il virus. Cinque minuti di applausi dai balconi di tutta Italia: da Milano a Brindisi, da Torino a Roma, da Genova a Napoli, nella speranza che l’eco di questi applausi sia arrivata fin dentro ai reparti di terapia intensiva.

FLASH MOB CORONAVIRUS: ALLE 18 AZZURRO DI CELENTANO SUI BALCONI

Un’iniziativa bella, semplice, senza alcuna politicizzazione: un applauso nei confronti di chi tutti i giorni sta compiendo sacrifici immani per assicurare ai malati la speranza di tornare alla vita di sempre, quando questo incubo sarà passato. E dopo il successo di ieri, con tantissimi italiani che hanno deciso di affacciarsi sui balconi intonando l’inno di Mameli, quest’oggi si replica. Anzi, si raddoppia. Non solo gli applausi al personale sanitario andato in scena alle ore 12 (di cui potete trovare qualche testimonianza nei video a fondo pagina provenienti da tante parti d’Italia), ma anche un nuovo flash mob musicale in programma a 24 ore dal primo, dunque alle ore 18. L’indicazione degli organizzatori è quella di cantare o mettere ad alto volume “Azzurro” di Adriano Celentano. Ma si tratta appunto di un’indicazione. Ognuno è libero di sbizzarrirsi, di far sentire forte il grido dell’Italia che non si arrende.

Clicca qui per tutti i video pubblicati sulla pagina “Flash mob – Applaudiamo l’Italia” provenienti da ogni angolo della Penisola!



