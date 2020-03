Flash mob di oggi/ Da Milano a Napoli, calendario 16-22 marzo: da Volare a Felicità

L’Italia continua a cantare per esorcizzare la paura del coronavirus e continuare a sperare di poter sconfiggere insieme l’emergenza sanitaria ed economica che ha cambiato la vita di tutti da qualche settimana. Ogni pomeriggio, alle 18, gli italiani, in casa per contrastare la diffusione del virus, si affacciano ai balconi e alle finestre per cantare ed unirsi in un unico coro che, da nord a sud, emoziona e trasmette forza e coraggio. Dopo aver cantato l’Inno di Mameli, Azzurro e Il cielo è sempre più blu, le manifestazioni musicali in Italia continuano. Gli italiani, così, si uniscono cantando alcune delle canzoni più famose della nostra musica. Alle 18 di oggi, lunedì 16 marzo, l’Italia si affaccia ai balconi e alle finestre per cantare uno dei brani più conosciuti nel mondo ovvero “Volare“. Quali saranno le colonne sonore dei prossimi giorni? Andiamo a scoprirlo.

I flash mob dell’Italia contro il coronavirus: il calendario

Dal 16 al 22 marzo, alle 18, i flash-mob musicali renderanno più belli i pomeriggi degli italiani, chiusi in casa per rispettare le norme previste dal Governo contro il contagio da coronavirus. Cosa si centerà sui balconi italiani nei prossimi giorni? Da Tanto per cantà di Nino Manfredi a Felicità di Al Bano, da Strada Facendo di Claudio Baglioni a Ciao mamma di Jovanotti, ecco il calendario dei flash-mob dei prossimi giorni.

Martedì 17 marzo, Tanto pe canta’ (Manfredi)

Mercoledì 18 marzo, ore 18.00: Felicità (Albano)

Giovedì 19 marzo, ore 18.00: Ma che ce frega (Fiorini)

Venerdì 20 marzo, ore 18.00: Strada facendo (Baglioni)

Sabato 21 marzo, ore 18.00: L’Italiano (Cotugno)

Domenica 22 marzo, ore 18.00: Ciao Mamma (Jovanotti)

Venerdì 20 marzo, alle 11, inoltre, tutte le Radio Italiane, trasmetteranno l’Inno di Mameli e altre tre canzoni del patrimonio musicale italiano.



