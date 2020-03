Flash Mob oggi, sui balconi contro Coronavirus/ Beppe Fiorello dice no: “E’ lutto!”

Appuntamento alle 18.00? Sì, sul balcone di casa. Quella che un tempo era l’ora giusta per l’aperitivo o per alcuni della tisana, da un po’ di tutto è l’ora del flash mob che unisce l’Italia da Nord al Sud in questo periodo di quarantena forzata. Presto su di lui potrebbe abbattersi la scure di un prolungamento delle restrizioni a cominciare dalla chiusura della scuola, ma sembra proprio che nessuno voglia rinunciare all’appuntamento giornaliero che ci unisce tutti e permette ai vicini di salutarsi e scambiare qualche parola da balcone a balcone con la musica in sottofondo. L’appuntamento oggi, in questa speciale giornata dedicata alla Festa del papà, centinaia di persone si ritroveranno alle 18.00 per cantare “Ma che ce frega” di Lando Fiorini, un mix perfetto tra vip e comuni mortali che, però, oggi ha trovato un vero e proprio stop.

BEPPE FIORELLO DICE NO AL FLASH MOB

A dire no all’ennesimo flash mob è stato l’attore Beppe Fiorello, fratello di Rosario, che sui social ha condiviso la straziante foto dei camion che portano fuori da Bergamo le salme delle vittime del Coronavirus scrivendo: “Camion militari per portare le bare dei morti e ancora si canta sui balconi, si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale, si fanno Happening sui social, Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e le loro famiglie, social si ma senza fare festa”. Secondo l’attore sarà meglio rinunciare all’appuntamento giornaliero regalando alle vittime tre giorni di lutto nazionale e di silenzio. Sarà accontentato? I commenti social non sembrano darle ragione, il resto lo scopriremo oggi pomeriggio alle 18.00.



