Flash mob oggi, sui balconi contro Coronavirus/ “Felicità!” è la canzone scelta

La quarantena continua per tutti gli italiani e non solo. Il Coronavirus ha ormai superato i confini del Vecchio Continente e sta puntando al nuovo con tutto quello che questo significa e, a quanto pare, anche oltroceano sono pronti a seguire l’esempio italiano e non solo rimanendo in casa ma anche piazzandosi in balcone per un flash mob che unisce dal Nord al Sud. Anche oggi l’appuntamento italiano è fissato per le 18.00, diventata ormai l’ora X dei nostri pomeriggi agli arresti domiciliari. Anche oggi tutti si ritroveranno uniti in un abbraccio virtuale da Nord a Sud pronti a suonare, cantare, darsi al karaoke sui pezzi più disparati. Alcuni seguiranno le “linee guida” altri invece si lanceranno nell’evergreen Inno di Mameli o, addirittura, nelle colonne sonore di film o negli inni ufficiali della propria squadra.

FLASH MOB OGGI, 18 MARZO, SULLE NOTE DI FELICITA’

L’appuntamento alle 18.00 di oggi, 18 marzo, per chi vorrà seguire la lista ufficiale degli “impegni” in quarantena, è fissato con la popolare Felicità. Lo storico brano portato al successo, ed esportato in tutto il mondo, da Al Bano e Romina Power, sarà la colonna sonora di questo ennesimo giorno di quarantena, il quindicesimo da quando le scuole italiane hanno chiuso i battenti. La stessa Romina Power sui social ha postato la lista dei brani scelti “Mercoledì flash mob di Felicità 🇮🇹”. Il brano scelto per domani è Ma che ce frega di Fiorini mentre venerdì e sabato toccherà a Strada Facendo e L’Italiano. Inutile dire che le proposte sono tante e tra i vip che si sono riversati sui social e gli speciali in tv le cose da fare e da proporre non mancheranno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA