Flash Mob oggi, sui balconi contro Coronavirus/ Venerdì con Azzurro ma non a Firenze

Un’altra giornata di apprensione e ansia stiamo vivendo oggi e l’appuntamento di tutti gli italiani è fissato ancora per le 18.00 di oggi, 20 marzo, sui balconi dal Nord al Sud sulle note di Azzurro di Adriano Celentano. Proprio una canzone cult della musica italiana unirà gli italiani chiusi in casa in attesa che l’emergenza del Coronavirus passi presto. Oggi gli appuntamenti si sono moltiplicati grazie all’intervento delle nostre radio che hanno deciso, a reti unificate, alle 11.00 di mandare in onda l’Inno di Mameli e tre brani simbolo della tradizione canora italiana: “Azzurro”, “La canzone del sole” e “Nel blu dipinto di blu” per unire non solo le persone che escono in balcone ma anche coloro che si trovano sul posto di lavoro o in auto in attesa di arrivare a casa o affrontare un turno massacrante in fabbrica con la paura di venire contagiato. Sono ore di tensione che solo la musica sta allietando e anche oggi pomeriggio sarà lo stesso ma non dappertutto.

FIRENZE DICE NO AI FLASH MOB IN BALCONE

L’appuntamento di oggi, alle 18.00, è con Azzurro di Adriano Celentano ma sembra proprio che da Palazzo Vecchio, in quel di Firenze, hanno già fatto sapere che non sarà possibile farlo in città. E’ proprio Firenze la prima città a scegliere di annullare l’appuntamento con il flashmob dai balconi in segno di vicinanza con le zone più duramente colpite dall’emergenza coronavirus, Proprio per questo venerdì 20 e sabato 21 marzo gli appuntamenti legati ai flash mob sono stati annullati, rimane solo confermata l’illuminazione con il Tricolore della Basilica di San Miniato.



